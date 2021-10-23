أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيةد. نايف الحجرف اليوم السبت، أهمية (مبادرة السعودية الخضراء) التي تمثل "مساهمة عالمية واستجابة حقيقية" للتصدي لتحديات التغير المناخي.

وأضاف الحجرف في بيان، أن المبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية تتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق أهدافها نحو حماية الأرض من تبعات التغير المناخي.

وشدد على أهمية المضامين والمبادرات التي تضمنتها كلمة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان في افتتاح فعاليات منتدى (مبادرة السعودية الخضراء).

وثمن الحجرف الرؤية والمبادرات والبرامج التي أعلن عنها اليوم مؤكدا أنها تمثل "نقطة تحول تاريخي في المنطقة" مرحبا بالإعلان عن انتظام اجتماعات (مبادرة السعودية الخضراء) كل عام الأمر الذي يعكس التزاما بأهدافها والعمل مع دول الإقليم والعالم نحو تحقيق أهدافها.

وأعرب عن الشكر لوزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان والفريق العامل معه على "الإعداد المتميز والتحضير الممتاز لفعاليات المبادرة وكذلك للعرض الذي قدموه خلال الجلسة الافتتاحية".

وكان الأمير محمد بن سلمان قد أطلق في وقت سابق اليوم النسخة الأولى للمنتدى السنوي ل(مبادرة السعودية الخضراء) في (الرياض) بمشاركة عدد من الوزراء والمختصين السعوديين والدوليين.