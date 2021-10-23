عبدالعزيز الفضلي

تلقى وكيل وزارة التربية د علي اليعقوب، كتاباً من الهيئة العامة لمكافحة الفساد " نزاهة " يطلب من خلاله تقديم اقرارات الذمة المالية للمشمولين الذين تم ارجاء استلام قراراتهم بسبب جائحة كورونا .

وقال الامين العام المساعد لقطاع الذمة المالية بالهيئة العامة لمكافحة الفساد سالم العلي، في كتابه الذي تلقت "الأنباء"، نسخة منه: "يرجى التنبيه على كافة المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية ممن تم ارجاء استلام إقراراتهم بسبب جائحة كورونا، بضرورة مراجعة الهيئة لتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم التزاما بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

ويمكن للمشمولين زيارة الموقع الالكتروني للهيئة للحصول على نموذج إقرار الذمة المالية، وحجز موعد للحضور الشخصي لمقر الهيئة بمنطقة الشامية لتقديم الإقرار.

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