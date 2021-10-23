سيتعين على المتسابقين الراغبين في المنافسة في الفئات الثلاث لبطولة العالم للدراجات النارية أن يكون الحد الأدنى لأعمارهم 18 عاما اعتبارا من عام 2023 بعد أن أعلنت الرياضة عن تغييرات تتعلق بالسلامة في أعقاب عدة حوادث قاتلة مؤخرا شملت مراهقين في الفئات الأدنى.

ويبلغ الحد الأدنى للسن في الفئتين الثانية والثالثة اللتين تأتيان بعد الفئة الأولى في بطولة العالم للدراجات النارية 16 عاما حاليا.

وسيتم تقليص عدد المنافسين عند الانطلاق في بعض سلاسل المبتدئين الأخرى طبقا لتغييرات أقرها الاتحاد الدولي للدراجات النارية مع رفع الحد الأدنى لأعمار المشاركين بمقدار عام واحد اعتبارا من 2022.

وتم اعتماد هذه التغييرات بواسطة الاتحاد الدولي للدراجات النارية وشركة دورنا صاحبة الحقوق التجارية للبطولة خلال اجتماع في حلبة ميسانو الإيطالية قبل سباق جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى.

وقالت شركة دورنا والاتحاد الدولي في بيان مشترك "رفع الحد الأدنى لأعمار المشاركين في كل فئة يأتي للحفاظ على سلامة كل المتسابقين ومساعدتهم على مواصلة مسيرتهم".