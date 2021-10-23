أعلن مركز جورج بومبيدو الثقافي في باريس تأجيل إغلاقه لمدة عام، حيث كان من المقرر أن يخضع المركز لأعمال تجديد في أوائل عام .2023

وقال المركز في بيان صحفي إنه سيغلق أبوابه عقب انتهاء دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس في عام 2024، خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 آب/أغسطس.

وأضاف البيان أن هذا التأجيل سيسمح للمركز بالمشاركة في الحدث الرياضي الكبير، وسيمنحه المزيد من الوقت للإعداد بشكل أفضل لإعادة فتح أبوابه بعد الانتهاء من أعمال التجديد.

وبحسب البيان، من المقرر الانتهاء من أعمال التجديد تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الخمسين لإقامة المركز، والتي تحل في عام .2027 وستشمل أعمال التجديد إزالة الأسبستوس من المبنى، وإجراء التغييرات اللازمة لمطابقة معايير السلامة والمعايير الفنية، وتحقيق توفير في استهلاك الطاقة.

وصمم المهندسان المعماريان رينزو بيانو وريتشارد روجرز مركز جورج بومبيدو، الذي تم افتتاحه في 31 كانون أول/ديسمبر .1977

ويضم المركز متحفا للفن الحديث، يعرض أعمالا فنية بارزة لبعض مدارس وفناني القرن العشرين، بالإضافة إلى مكتبة ومركز للموسيقى المعاصرة.