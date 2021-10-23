أكدت وزيرة الصحة البحرينية فائقة بنت سعيد الصالح / اليوم السبت / خلو المملكة من شلل الأطفال، مشيدة بحساسية النظام الصحي للكشف المبكر عن الحالات المشتبه بها وارتفاع معدلات التغطية بالتطعيم، حيث لم تُسجل حالات إصابة بشلل الأطفال البري لأكثر من عقدين في مملكة البحرين .

وأشارت الوزيرة فى بيان لها - أوردته وكالة أنباء البحرين - إلى أن المملكة تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لاستئصال مرض شلل الأطفال من كل عام في تاريخ 24 أكتوبر، حيث اتخذت البحرين كافة الإجراءات اللازمة للتخلص من شلل الأطفال من خلال نظام المراقبة وتحصين المناعة ، مشددة على أن المملكة وضعت خطة التأهب لمجابهة فاشيات شلل الأطفال عند وفوده ، وخطة مخبرية لاحتواء فيروسات شلل الأطفال .

وتسعى منظمة الصحة العالمية لاستئصال شلل الأطفال من خلال المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال، والتي تُعد أكبر شراكة صحية قائمة بين القطاعين العام والخاص، والتي تمكّنت من خفض حالات شلل الأطفال بنسبة 99%. حيث لم يعد شلل الأطفال موجودًا إلًا في أشدّ مجتمعات العالم فقرًا، وتهدف المبادرة إلى تطعيم كل طفل دون استثناء باللقاح المضاد لشلل الأطفال وضمان عالم خالٍ من هذا المرض؛ خدمة لمصالح الأجيال القادمة.