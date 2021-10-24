شاركت رئيسة الجمعية الكويتية لحماية البيئة ورئيسة الشبكة الخليجية لجمعيات البيئة الأهلية ورئيسة مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ الأسبق د.وجدان العقاب في الندوة الدولية التي نظمتها القناة التلفزيونية «سعودي 24» بالسعودية حول «قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» بمشاركة ممثل الأمم المتحدة ورؤساء منظمات مدنية خليجية وعربية ودولية بلغ عددهم 12 خبيرا ومستشارا وأكاديميا.

وقالت العقاب ان قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تجمع قادة بارزين من المنطقة والعالم لتعزيز التعاون وتوحيد الجهود نحو تنفيذ الالتزامات البيئية المشتركة، وخاصة مع الدول المجاورة لمواجهة تحديات التغير المناخي خارج حدودها لأنها وبكل بساطة مشاكل التغير المناخي مشاكل عابرة للحدود.

ولفتت إلى أهمية ان تتبنى وتقوم قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وكي يتحقق لها ذلك من خلال تشكيل أول تحالف لمكافحة التغير المناخي في الشرق الأوسط، وتوفير منصة تجمع بين المعرفة ورأس المال، وتعزيز الاستثمار ونقل المعرفة لمواجهة التحديات المشتركة.