فهد المخيزيم: الجائزة تأكيد جديد على مكانة الشركة البارزة بالسوقين المحلي والإقليمي

«الاستثمارات» بفضل سياستها الحصيفة والمتزنة جذبت إليها إرشادات المؤسسات العالمية

الشركة واكبت متغيرات جائحة «كورونا» وركزت على التحول الرقمي لتلبية احتياجات العملاء

طرحنا خدمة البوابة الإلكترونية للعملاء عبر موقع الشركة.. ضمن أحدث خططنا التطويرية

بصدد إطلاق خدمة «NICTRADE» الرقمية لتداول الأسهم بالبورصة و80 سوقاً عالمياً

2021 كان عاماً مميزاً للشركة بحصولها على 4 جوائز مرموقة من جهات عالمية رائدة

استقطاب رؤوس أموال جديدة من عملاء الصناديق والمحافظ الاستثمارية بـ 75 مليون دولار



تتويجاً لجهودها الرائدة وحرصها على استمرار التميز في أداء أعمالها، حصدت شركة الاستثمارات الوطنية جائزة الشركة الأسرع نموا في الاستثمار- الكويت 2021، وذلك من قبل منصة International Financial Awards والتي تعتبر واحدة من بين المنصات الرائدة في العالم، وتتخذ من بريطانيا مقرا لها، وتعد هذه المنصة هي إحدى المجلات المالية المرموقة المتخصصة في العالم، وتستند في اختيارها لهذه الشركات إلى مجموعة كبيرة من المعايير الاستثمارية التي وضعها خبراء الخدمات المالية والاقتصادية والتي من أهمها عدد وحجم الصفقات، والخدمات والاستشارات الاستثمارية المقدمة، والجهود المبذولة لمواجهة السوق، بالإضافة الى الابتكار المتطور والأداء المتميز محليا ودوليا.



وقالت شركة الاستثمارات الوطنية في بيان صحافي، ان الفوز بهذه الجائزة المرموقة يؤكد ريادة الشركة في السوق المحلي ونجاحها المستمر والخطى الثابتة التي تسير عليها، وإدارتها الحصيفة وجهد فريق العمل الذي يتمتع بخبرة واسعة وسجل من الإنجازات والعمل بسياسة إستراتيجية ترتكز على معايير فنية دقيقة في اقتناء الفرص الاستثمارية التي تلبي طموحات وأهداف العملاء، لتستمر الشركة في الحصول على التقدير العالمي والإقليمي نتيجة النمو والتطور الذي شهدته في السنوات الأخيرة.



تقدير دولي



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية فهد المخيزيم: «إن حصولنا على هذا التقدير الدولي من مؤسسة حيادية عالمية مرموقة يعد دليلا على المكانة البارزة التي نتمتع بها في السوق المحلي والإقليمي، وقدرة وكفاءة فريق الاستثمارات الوطنية والأداء المتميز والاستثنائي في تقديم خدمات ومنتجات استثمارية ومتطورة ومبتكرة عالية الجودة تتواءم مع أوضاع السوق وتحدياته».



وأوضح المخيزيم أن شركة الاستثمارات الوطنية نجحت في الحصول على العديد من الجوائز والشهادات تقديرا لإنجازاتها التي حققتها خلال الفترة الماضية، والتي شهدت توسعا في أعمالها وأنشطتها على الرغم من الصعوبات التي واجهها الاقتصاد العالمي والإقليمي والمحلي بسبب الآثار السلبية التي خلفتها جائحة «كورونا»، إلا أن «الاستثمارات الوطنية» بفضل سياستها الحصيفة والمتزنة استطاعت أن تجذب إليها إشادات المؤسسات العالمية والإقليمية.



خدمات ومنتجات



واستعرض المخيزيم الخدمات والمنتجات التي نجحت شركة الاستثمارات الوطنية في إطلاقها مؤخرا، حيث قال ان الشركة طرحت خدمة البوابة الالكترونية للعملاء من خلال موقع الشركة الإلكتروني، والتي تعتبر خطوة رائدة نحو التحول الرقمي، حيث إن خدمة البوابة الالكترونية الجديدة المسماة بـ«منصة العميل» ستمكن العملاء المستفيدين من خدمة الشركة في الوصول إلى كافة الخدمات والمنتجات المقدمة بأسهل الطرق وتقليل الزمن المستغرق لتقديم الخدمات ورفع نسبة الأتمتة، وتحقيقا لأهداف الشركة الاستراتيجية في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.



ولفت المخيزيم إلى أن «الاستثمارات الوطنية» بصدد إطلاق خدمة (NICTRADE) للتداول الإلكتروني، والتي تتيح لعملاء الشركة تداول الأسهم في بورصة الكويت والأسواق الخليجية والأميركية بالإضافة إلى أكثر من 80 سوقا عالميا، لتوفر أفضل تجربة للعملاء من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات المبتكرة سواء عن طريق الموقع الإلكتروني أو تطبيقات التداول عبر الهواتف الذكية.



مواكبة التطلعات



وأكد المخيزيم أن «الاستثمارات الوطنية» حريصة على تقديم منتجات استثمارية تواكب آمال وطموحات العملاء بعيدا عن السبل التقليدية، حيث تمكنت الشركة في 22 أغسطس 2021 من إطلاق خدمة صانع السوق حيث يعتبر صانع السوق المسؤول عن توفير السيولة للشركة التي تقدم الخدمة عليها من خلال توفير طلبات الشراء وعروض البيع، وتم اختيار سهم شركة بورصة الكويت ليكون باكورة الشركات التي ستقدم عليها الخدمة، بالإضافة الي شركة الخليج للكابلات، ومن المتوقع إضافة المزيد من الشركات الأخرى في الأسابيع القلية القادمة.



استثمارات جديدة



من جهة أخرى، ذكر المخيزيم أن قطاع الاستثمارات المصرفية في الشركة نجح في استقطاب العديد من الاستثمارات الجديدة في قطاعات البنية التحتية والائتمان وتكنولوجيا المعلومات، وبدأت الشركة العام 2021 بمجموعة قوية من التفويضات التي شملت عددا من عمليات الدمج والاستحواذ لصالح عملائها وعددا من عمليات البيع وإعادة الهيكلة، فضلا عن تعاقدات لتقديم خدمات استشارية عامة.



وأوضح المخيزيم أن «الاستثمارات الوطنية» في إطار استراتيجيتها الاستثمارية الموسعة والتي تستهدف قطاع التكنولوجيا، فقد نجحت الشركة مؤخرا في الاستثمار في شركة (Pipe Technologies) المتخصصة في التكنولوجيا المالية سريعة النمو، وهي أول منصة تداول في العالم للإيرادات التكرارية، حيث تقدر قيمتها بنحو 2 مليار دولار أميركي، ومقرها الولايات المتحدة الأميركية.



اقتناص الفرص



وقال المخيزيم إن شركة الاستثمارات الوطنية نجحت في تعزيز مكانتها واقتناص الفرص الفريدة في السوق وتقديم الاستثمارات المشاركة الجيدة للعملاء، حيث تم العمل على بناء القدرات وتطوير السجل الحافل من تنفيذ العمليات وبأعلى جودة مع التركيز على العملاء متوسطي الحجم، حيث وفرت تلك الاستراتيجية منصة ممتازة خلال عامي 2020 و2021، ونجحت الشركة في تنفيذ العديد من الصفقات الرائدة، مشيرا إلى أن الشركة تقوم ببناء فرق متخصصة في أسواق رأس المال وعمليات الاندماج والاستحواذ ورأس المال الاستثماري والتي حددتها الشركة كمجالات نمو رئيسية.



وأشار المخيزيم إلى أن «الاستثمارات الوطنية» تمكنت خلال عام 2021 من مواكبة المتغيرات التي أفرزتها جائحة كورونا والتركيز على التحول الرقمي لمنح الشركة مرونة أكبر من الناحية التشغيلية ومن جهة تلبية احتياجات العملاء، والتركيز على الاستثمار في القطاعات التي حققت أداء مختلفا خلال الجائحة والتوسع في طرح المنتجات الجديدة لزيادة التنوع في المنتجات التي تقدمها الشركة لعملائها مع زيادة جذب عملاء جدد للشركة.



وذكر أن كافة هذه الجهود انعكست بشكل كبير على تحقيق الشركة نموا كبيرا في حجم الأصول المدارة بصفة الأمانة كما في نهاية النصف الأول من العام 2021 والتي بلغت 1.1 مليار دينار بزيادة 6.4%، وقد سعت الشركة بشكل مستمر لتوفير عوائد أعلى من المتوسط لعملاء محفظة الشركة مع المحافظة على رأس المال، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الاستثمارية المتنوعة التي تقوم بإدارتها.



وقال إن «الاستثمارات الوطنية» لديها سجل كبير وحافل من العلاقات المتميزة التي تربطها مع العملاء والشراكات طويلة الأجل التي تعتمد على الثقة الكبيرة والحصافة في إدارة الثروات بمستويات احترافية وتوفير منتجات متكاملة للعملاء مع تقديم الحلول والخطط وتبني أحدث الأساليب الاستثمارية في إدارة الثروات. فخلال عام 2021 تم استقطاب رؤوس أموال جديدة من عملاء الصناديق والمحافظ الاستثمارية ما يقارب قيمتها 75 $ مليون دولار أميركي.



وأشار المخيزيم إلى أن قطاع إدارة الثروات قام بإطلاق نظام البوابة الإلكترونية والذي ساعد العملاء على متابعة استثماراتهم مع منحهم القدرة على تنفيذ الأوامر بطريقة مباشرة وفعالة، وذلك مع وجود خصائص أخرى مثل التحليل الشامل لاستثماراتهم من المحافظ والصناديق بطريقة مبتكرة بالإضافة إلى حلول أكثر شمولية لتحقيق أهدافهم الاستثمارية، ما حاز رضا العملاء بهذه الخدمة.















جوائز مرموقة خلال 2021















وقال إن عام 2021 يعتبر من الأعوام المميزة لشركة الاستثمارات الوطنية حيث حصدت الشركة خلالها على أربع جوائز عالمية مرموقة من كبرى المؤسسات والمجلات العالمية، وذلك في تأكيد جديد على دورها الرائد محليا وإقليما، حيث إن حصد تلك الجوائز يؤكد تفوق «الاستثمارات الوطنية» وقدرتها على المنافسة ونيل ثقة الأوساط الاستثمارية.



وأوضح المخيزيم أن فوز «الاستثمارات الوطنية» بالجوائز يبرهن من جديد على أن الشركة تسير في الطريق الصحيح وأنها تعمل بنضج مؤسسي وشفافية وحوكمة رشيدة كفيلة برضا العملاء، خصوصا في ظل الحرفية التي تتبعها الشركة في جميع أنشطتها أو من خلال التعامل مع الجهات الرقابية والتنظيمية المختلفة، مشيرا إلى «الاستثمارات الوطنية» تعتبر من الشركات القلائل القادرة على تلبية طموح العملاء سواء في السوق المحلي أو الاقليمي بفضل تمتعها بإمكانات وكفاءات تمنحها الأفضلية في إنجاح ما يوكل إليها من مهام.



وفي نهاية حديثه، أعرب المخيزيم عن الشكر والتقدير لفريق عمل الشركة، على جهودهم المبذولة للسعي الدائم في تحقيق هذا الأداء، والنمو الإيجابي والذي يتماشى دائما مع الخطة الاستراتيجية والالتزام بتحقيق أفضل النتائج للعملاء من خلال دعم القرارات الاستثمارية بالأبحاث الدقيقة والاستثمار في الأصول التي تتسم بالجودة، والدعم المطلق الذي يحصل عليه من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، مشددا على أن هذا النهج سوف يستمر في المستقبل بدقة وكفاءة متناهية لتلبية كافة تطلعات العملاء على النحو الأمثل وعلى كافة الأصعدة المحلية والإقليمية.