أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطان الجابر أن التحول للطاقة المتجددة سيستغرق وقتا، يتطلب منا تغيير المحركات، وشحذ الطاقات من أجل تعديل مزيج الطاقة الحالي.



جاء ذلك في كلمة الجابر أمام النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض، الذي يعنى بإطلاق المبادرات البيئية الجديدة للمملكة، ومتابعة أثر المبادرات التي تم الإعلان عنها سابقا، بما يحقق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.



واعتبر الجابر في أولى جلسات المنتدى أن «العالم كان يمشي نائما، إذا صح التعبير، ولم يكن هناك نهضة حقيقية بأخذ خطوة للوراء والتعمق بمعنى أن نقوم بعملية انتقال للطاقة، فجميعنا نقوم بتبني والتزام مستهدفات الطاقة المتجددة، لكن لا يمكن إغفال ما يحتمه الواقع الاقتصادي من نهج شامل للطاقة».



وأضاف ان خفض انبعاثات الكربون، يتطلب منا أن نتوافق مع الحقيقة والواقع على الأرض، وبالتالي لا يمكننا تجاهل أثر النفط والغاز في المساعدة على تلبية الطاقة العالمية، ونحن في الإمارات نواصل تقليل التكاليف وتقليل انبعاثات الكربون، وسيستغرق ذلك وقتا وعلينا أن نقر بوجود تراجع في استثمارات الطاقة التقليدية في الأعوام الماضية، والتنبيه لأهمية تلك الاستثمارات في المساعدة على توفير مزيج الطاقة الذي يتطلبه العالم.



واعتبر أن مواصلة الاستثمار ستكون العمود الفقري للتحول في مزيج الطاقة وفق الأهداف البيئية المنشودة.