قام بنك الكويت الوطني بالتعاون مع وزارة الداخلية بمواصلة الحملة التوعوية تجاه الجرائم الإلكترونية بعد نجاحها في المرحلة الأولى من انطلاقها من تحقيق أرقام تفاعلية عالية على قنوات التواصل الاجتماعي للبنك ووزارة الداخلية. ومواصلة الحملة تعكس إيمان البنك الوطني بأهمية هذه الحملة وأهمية التوعوية تجاه كيفية التعامل مع خطر الجرائم الإلكترونية.



وبمناسبة نجاح الحملة، قام بنك الكويت الوطني بتكريم فريق إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية المشارك في الحملة، بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر وقيادات من البنك. وذلك تقديرا من البنك للجهود التي قدمتها الوزارة في هذه الحملة وتكريما لدورها في التصدي لهذه العمليات التي لطالما شكلت تحديا للقطاع المصرفي والتي تتطلب جهودا متواصلة ومكثفة من قبل جميع الأطراف والجهات المعنية المصرفية والأمنية للحد من انتشارها ورفع مستوى الوعي المجتمعي لدرجة عالية من أجل التصدي لها.



وتهدف الحملة التي ستتواصل في نوفمبر إلى رفع الوعي المجتمعي بمبادئ الأمان على الانترنت، تتضمن فيديوهات مصورة من قبل مجموعة من الخبراء والمتخصصين من إدارة الجرائم الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية وسيكون محتواها متاحا أمام جميع متابعي قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لكل من البنك الوطني ووزارة الداخلية.



وتأتي هذه الحملة استكمالا للجهود الساعية إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية وفي مقدمها حملة لنكن على دراية. وتتناول الحملة رسائل توعوية حول مواضيع رئيسية في هذا المجال تسلط الضوء على كيفية الحماية عمليات الاحتيال المصرفية واختراق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الوهمية والمنتحلة لصفات أو جهات رسمية، وغيرها من المواضيع المهمة.



ويأتي هذا التعاون مع وزارة الداخلية حرصا من بنك الكويت الوطني على تعزيز الثقافة المالية، ودعما للجهود الساعية لمكافحة الجرائم الإلكترونية.



وتجدر الإشارة إلى أن بنك الكويت الوطني داعم وشريك رئيسي لكل حملات ومبادرات التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي ونشر التوعية المصرفية بين كل شرائح المجتمع. كما أن الوطني وباعتباره أكبر المؤسسات المالية في المنطقة، دأب على تنظيم مختلف الفعاليات التي تسهم في توعية المجتمع بكل القضايا التي تهم القطاع المصرفي، كما يعمد إلى تنظيم العديد من الدورات التدريبية لموظفيه لرفع خبراتهم في مجال عمليات الاحتيال ومكافحة الجرائم المالية، وذلك إلى جانب إطلاقه التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية وعمليات الاحتيال وذلك عبر قنواته الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.



.. وفي تقريره: الاقتصاد المصري يخطو بثبات للتعافي من تداعيات «كورونا»



قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن الاقتصاد المصري يخطو بثبات نحو التعافي من آثار جائحة كورونا، إذ من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى نحو 5% على مدى السنوات القليلة المقبلة، كما واصل العجز المالي تراجعه مستفيدا من ضبط الإنفاق وتباطؤ وتيرة نمو تكاليف خدمة الدين.



وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من ذلك، لايزال القطاع الخارجي متأثرا بالضغوط الناجمة عن الجائحة، وذلك نظرا لتضرر القطاع السياحي، وعلى المدى القريب، تعد حالة عدم اليقين تجاه انتعاش الاقتصاد العالمي واحتمال تفشي موجات جديدة للجائحة من أبرز المخاطر الرئيسية التي تهدد آفاق النمو.



في حين أن تشديد سياسة الاحتياطي الفيدرالي قد تؤثر أيضا على تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة بشكل عام، لذلك يشكل الالتزام تجاه متابعة الإصلاحات الهيكلية الطموحة والهادفة إلى تعزيز نشاط القطاع الخاص من أبرز النقاط الحاسمة لتحقيق استدامة النمو.



الانتعاش الاقتصادي



استمر تعافي النمو الاقتصادي في ظل تخفيف قيود الإغلاق خلال فترة الصيف وإعادة فتح أنشطة الأعمال تدريجيا، إذ تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 7.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2021 (الربع الأخير من السنة المالية 2020/2021)، وإن كان ذلك مدعوما بضعف الأداء خلال الفترة المقابلة من العام السابق، مقابل 2% في الربع الأول.



وساهم ذلك في تعزيز مستوى النمو الذي ارتفع إلى 3.3% خلال السنة المالية 2020/2021، مقابل 3.6% في السنة المالية 2019/2020، إلا أنه من المرجح أن يبقى قطاع السياحة (الذي مثل نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019) تحت الضغط بسبب استمرار اضطراب حركة السفر الدولي.



ونتوقع أن يتعافى النمو إلى نحو 5% على المدى المتوسط استنادا إلى التزام السلطات المستمر بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الجوهرية، مع افتراض استمرار تعافي الاقتصاد العالمي وتوقف ظهور المزيد من السلالات المتحورة الجديدة للفيروس.



العجز المالي يتقلص



تمكنت الحكومة المصرية من تقليص العجز المالي مرة أخرى خلال العام الماضي على الرغم من الضغوط الشديدة الناجمة عن الجائحة، وذلك بفضل ترشيد النفقات وتباطؤ وتيرة نمو تكاليف خدمة الدين، إذ انخفض العجز إلى ما نسبته 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي بالسنة المالية 2020/2021، مقابل 8.0% في العام السابق.



ويأتي ذلك مع زيادة الإيرادات (+12% على أساس سنوي) والتي فاقت نمو النفقات (+9%)، كما حقق العجز الأولي (باستثناء مدفوعات الفائدة) فائضا بنسبة 1.4% من الناتج. ومع تعافي الاقتصاد ومواصلة الحكومة تنفيذ استراتيجياتها لإعادة هيكلة الديون (بما في ذلك تنويع هيكل الدين وتمديد متوسط آجال الاستحقاق)، فقد ينخفض العجز المالي إلى 7.0% من الناتج في السنة المالية 2021/2022 ثم إلى نحو 6.0% بحلول السنة المالية 2023/ 2024.



ثبات السياسة النقدية



تسارعت وتيرة التضخم في ظل ارتفاع أسعار السلع والطاقة، إذ وصل إلى 6.6% على أساس سنوي في سبتمبر (4.5% في النصف الأول من عام 2021). وخلال الأشهر المقبلة، فقد تؤدي الزيادة التي شهدتها أسعار الوقود في أواخر يوليو والارتفاع المحتمل لسعر الخبز المدعوم إلى رفع معدل التضخم الأساسي.



إلا أنه على الرغم من ذلك، من المتوقع أن تظل معدلات التضخم تحت السيطرة في السنة المالية 2021/2022 لتصل في المتوسط إلى نحو 5.8% مقابل 4.5% في السنة المالية 2020/2021، مما يعد أقل بكثير من المستويات المسجلة في السابق وضمن الحد الأدنى للنطاق المستهدف للبنك المركزي المصري البالغ 7% (±2%).



تراجع عائدات السياحة إلى 4.9 مليارات دولار



ذكر تقرير «الوطني»، انه على الرغم من الانتعاش التدريجي للقطاع الخارجي لمصر، لايزال الحساب الجاري تحت الضغط نتيجة تأثر القطاع السياحي، المصدر الرئيسي لعائدات العملة الأجنبية، باضطراب حركة السفر الدولي.



وأدى انخفاض عائدات السياحة خلال السنة المالية 2020/2021 (-50.7% إلى 4.9 مليارات دولار) إلى اتساع عجز الحساب الجاري إلى 18.4 مليار دولار (4.6% من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 11.2 مليار دولار (3.1% من الناتج) في السنة المالية 2019/2020، ونتوقع أن يتراجع العجز تدريجيا ليصل في المتوسط إلى 2.5% من الناتج في السنوات المقبلة مع انتعاش السياحة والتجارة.