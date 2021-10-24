



عصا ذكية للمكفوفين



ابتكر باحثون أميركيون عصا ذكية تساعد المكفوفين، يؤكدون أنها ستشكل نقلة نوعية في مساعدة هؤلاء، أثناء السير في الشوارع. ويقول باحثون في جامعة ستانفورد إنهم استعاروا التقنية المستخدمة في السيارات الذاتية القيادة، يمكنها تحديد المعوقات في البيئة المحيطة للكفيف وتنبيهه بشأنها، وفوق ذلك دفعه بعيدا عنها إلى مكان آمن.



وأجرى الباحثون تجارب على العصا الذكية، مشيرين إلى أنها تزيد من سرعة المكفوفين بنسبة 18%. ونظرا لوجود نحو 250 مليون شخص في العالم يعانون من مشكلات في البصر تصل الى حد فقدانه التام، فالوسيلة الجديدة تشكل ثورة كبيرة في نوعية حياتهم.



ومن التحديات التي تواجه الابتكار الجديد جعل العصا الذكية بسعر معقول يكون في متناول الجميع. والنماذج الحالية من العصي الذكية مكلفة وثقيلة إلى درجة تبدو معها غير عملية، لكن العصا الجديدة تبدو أكثر سهولة وبسعر يصل إلى 400 دولار، أي عشر تكلفة العصي الحالية.



ويقول المهندس الميكانيكي في جامعة ستانفورد، باتريك سليد: «نريد شيئا أكثر سهولة من مجرد عصا مزودة بمستشعرات» مضيفا: «نريد شيئا لا يبلغك فقط بأن هناك شيئا يعترض طريقك، بل يخبرك بماهية هذا الشيء ويساعدك في الالتفاف حوله».



وتعتمد العصا الجديدة على تقنية (LIDAR) التي تحدد الضوء والمدى، إذ تستخدم هذه التقنية أشعة الليزر لاكتشاف الأشياء وتحديد المسافة منها. وتشبه هذه التقنية طريقة عمل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).



وتعتمد عصا المكفوفين الجديدة أيضا على العديد من خوارزميات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك بناء طريقة بناء خريطة لمنطقة غير معروفة، مع تتبع موقع وحركة الكفيف.

عن «سكاي نيوز»