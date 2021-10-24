بمشاعر الحزن والأسى، تلقى الوسط الرياضي نبأ وفاة عضو لجنة المسابقات ومدير لجنة الحكام باتحاد كرة القدم عباس دشتي مساء الجمعة، والذي ووري الثرى امس محاطا بجموع من أهله ومحبيه وزملائه الرياضيين. وتميز الراحل بالتفاني والإخلاص في عمله، إذ كان محبوبا من الجميع ممن عاصروه وتعاملوا معه.



والفقيد من جيل رواد زمن ازدهار الكرة الكويتية، حيث مارس كرة القدم في النادي العربي قبل أن ينتقل إلى مجال التحكيم في ثمانينيات القرن الماضي وصولا إلى تقلده الشارة الدولية. وكان يتميز بشخصيته القوية والمعتدلة ونظرته الفاحصة للاعبين، وانتقل بعدها الى قطاع التحكيم ونجح فيه حكما واعيا لأبعاد الملعب وملما بالقانون لا يهتز لردود أفعال الخصوم.. وتوج مسيرته في العمل الإداري عضوا في لجنة المسابقات ومديرا للجنة الحكام حيث لم يبخل بخبرته على زملائه حديثي العهد، موجها وناصحا.



وللفقيد مواقف لا تسقط من الذاكرة مع الكثيرين، كما انها لا تخلو من الإنسانية والمعايير المجتمعية الراقية. وعلى الصعيد الشخصي يقول الزميل بـ «الأنباء» مبارك الخالدي «انه في مطلع الثمانينيات وأثناء عمل الفقيد مشرفا ومدربا لمنتخب جامعة الكويت الزاخر وقتها بنجوم الأندية الكويتية، إذ كان دوري الكليات في ذلك الوقت محط اهتمام ومتابعة الشارع الرياضي والجماهير وانتج منتخبا سيطر على بطولات الخليج.. وتحديدا في الفصل الدراسي الأول 82-83، حيث كنت في كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية بالعديلية، وأثناء مباراة ودية لنا مع فريق كلية الآداب، كان المرحوم عباس دشتي يقف على الخط يراقب المباراة واللاعبين بحكم انه مدرب منتخب الجامعة.. وعقب المباراة ناداني وأعطاني (حذاء ماركة أديداس) أصليا، وقتها سعره 14 دينارا، وقال لي «أبيك معاي» في منتخب الجامعة.. فاعتذرت منه بسبب حرصي الكبير على الدراسة لأني كنت على وشك التخرج وقتها وقد تفهم الأمر وأصر على أن أحصل على الحذاء على الرغم من عدم قدرتي على المشاركة واعتذاري».



‏هذا، ونعى رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الشيخ أحمد اليوسف وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بالاتحاد الراحل دشتي بعد رحلة طويلة رسخ فيها المرحوم نفسه في تاريخ الرياضة الكويتية حكما ومسؤولا في قطاع إدارة المسابقات والحكام.



«الأنباء» التي آلمها المصاب.. وفي يوم وداعه وعيوننا باكية لفقده لا نقول إلا ما يرضي الله، وخالص العزاء الى عائلته الكريمة والأسرة الرياضية، فرحمك الله والى جنات الخلد بوطارق فقد تركت بعد رحيلك أثرا طيبا..(إنا لله وإنا إليه راجعون).



تأجيل نهائي «تنشطية الناشئين»



الى ذلك قرر اتحاد الكرة تأجيل نهائي الكأس التنشيطية للناشئين والتي كان مقررا إقامتها أمس بين فريقي القادسية والنصر وذلك لوفاة المرحوم بإذن الله عباس دشتي، على أن يتم تحديد موعد لاحق للمباراة النهائية.

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