

الدوحة - فريد عبدالباقي



توج فريق السد بلقب النسخة الـ49 من مسابقة كأس أمير قطر لكرة القدم، بعد فوزه على فريق الريان 5-4 مساء أول من أمس بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 1-1 وأقيمت في افتتاح ستاد الثمامة سادس ملاعب مونديال قطر 2022 جاهزية. تقدم الريان عبر لاعبه الجزائري ياسين براهيمي من ركلة جزاء في الدقيقة 44، وأدرك السد التعادل من ركلة جزاء أيضا بواسطة محترفه الإسباني سانتي كازورلا في الدقيقة 59. واللقب هو الثاني على التوالي للسد والـ18 في تاريخه، ليعزز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب المسابقة.



وشهدت احتفالية تدشين ستاد الثمامة حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جياني إنفانتينو، وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية العربية والدولية، وجمهور غفير تخطى 40 ألف متفرج.