أعلنت شركة البترول الكويتية العالمية امس السبت ان ذراعها التسويقية لوقود الطائرات (كيو ايت للطيران) قامت بتزويد مطار (غاتويك) جنوبي العاصمة البريطانية لندن بأول شحنة من وقود الطيران المستدام (اس ايه اف). وأكدت الشركة انها المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذا النوع من الوقود في رحلة تغادر مطار (غاتويك)، معتبرة أن هذه المناسبة «حدث مهم بالنسبة لثاني اكبر مطار في المملكة المتحدة».



وأوضحت ان شحنات الوقود المستدام التي تزود به الخزان الرئيسي للمطار سيتم استخدامها من قبل شركة (ايزي جيت) البريطانية لتشغيل 39 رحلة مقررة بين (غاتويك) ومدينة (غلاسكو) الاسكتلندية أثناء قمة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 26) التي ستعقد في الفترة بين 31 الجاري و12 نوفمبر المقبل.



وأشار البيان إلى ان الوقود المستدام الذي طورته شركة (نيسته) الفنلندية يتم إنتاجه من النفايات المستدامة وبقايا مواد خام متجددة بنسبة 100% مثل زيوت الطعام وشحوم الحيوانات، مضيفا ان الوقود المنتج من هذه المواد يساهم في خفض الانبعاثات الغازية الضارة بشكل كبير مقارنة بالوقود العادي.



وعلى صعيد متصل، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية الشيخ نواف سعود الصباح ان «تزويد مطار (غاتويك) بأول شحنة من وقود مستدام للطائرات يظهر التزام الشركة بالاستجابة لطلبات زبائنها للوقود ذي الانبعاثات المنخفضة من اجل تقليص آثار الكربون».



وأعرب عن حرص شركة البترول الكويتية العالمية على العمل مع شركائها لتوفير منتجات متنوعة بين المواد التقليدية والمستدامة، مؤكدا ان الشركة الكويتية ستستمر في دعم التحرك العالمي لتقليص انبعاث الغازات الضارة.



من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لعمليات التسويق عزام المطوع ان «كيو ايت للطيران» طورت شراكة قوية مع «إيزي جيت» و«نيسته» ومطار «غاتويك» على مدار سنوات عديدة وأصبحت موردا في العديد من مواقع مطارات »إيزي جيت» الأوروبية.



ورأى المطوع ان «تزويد مطار (غاتويك) بأول شحنة من الوقود المستدام يعد واحدا من العديد من قصص النجاح التي تدل على قدرتنا في بناء علاقات طويلة الأمد مع شركائنا في العمل ومدى مرونة أعمالنا».



وتأسست شركة البترول الكويتية العالمية عام 1983 وتشتهر بالعلامة التجارية (كيو ايت) وهي شركة تسويق عالمية تابعة لمؤسسة البترول الكويتية وتدير في أوروبا شبكة ضخمة وواسعة من محطات بيع الوقود بالتجزئة ومحطات لخدمة طرق النقل المخصصة.



كما تزود الملاحة الجوية العالمية بوقود الطائرات في أكثر من 70 مطارا عالميا إضافة إلى تصنيعها وتسويقها أحد أفضل وأجود أنواع الزيوت في العالم تحت العلامة التجارية (كيو ايت اويلز).



وتدير شركة البترول العالمية مصافي الكويت من خلال شركات الشراكة الدولية في إيطاليا وفيتنام وعمان.