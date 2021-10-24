محمود عيسى



ذكر موقع هيلينك شيبنغ أن هناك بوادر استقرار في مسارات صادرات النفط الخام من الكويت بعد الانخفاض الذي شهدته الأشهر الـ18 الماضية، حيث نقل الموقع عن شركة بانشيرو كوستا المتخصصة في نشاطات سمسرة النقل البحري في أحدث تقرير أسبوعي لها، أن عام 2020 كان عاما سلبيا للغاية بالنسبة لتجارة النفط الخام، بانخفاض إجمالي الحمولات المصدرة خلال العام بأكمله بنسبة 6.2% على أساس سنوي لتصل إلى 2032 مليون طن، وفقا لبيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة «Refinitiv».



ولم يكن عام 2021 أفضل بكثير حتى الآن عن العام الذي سبقه، حيث شهدت الأشهر التسعة الأولى منه تراجعا في تجارة النفط الخام المنقول بحرا بنسبة 5.7% على أساس سنوي، حيث بلغت 1453 مليون طن.



وأضافت الشركة أن الأسوأ هو أنه حتى الآن لا توجد مؤشرات تذكر على أن الأمور ستتحول إلى منعطف إيجابي، فحتى الربع الثالث من العام، بلغت شحنات النفط الخام العالمية 489.9 مليون طن، وهو ما يمثل ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.5% على أساس سنوي على المستويات المنخفضة بشد ة المسجلة خلال الربع الثالث من 2020.



مصدرو النفط



وبحسب تقرير الشركة، فإن الكويت هي رابع أكبر مصدر للنفط الخام في الشرق الأوسط بعد السعودية والعراق والإمارات، ففي عام 2020، استحوذت الموانئ الكويتية على 4.8% من شحنات النفط الخام العالمية، ويغطي هذا تحميل البضائع في ميناء الأحمدي (ميناء التحميل الرئيسي في الكويت إلى حد بعيد) وميناء سعود.



ويتم نقل نحو 9% من الكميات المحملة في ميناء الأحمدي على متن ناقلات النفط العملاقة، ونحو 8% يتم تحميلها على ناقلات سويز ماكس. وفي الاثني عشر شهرا من عام 2019، بلغت صادرات النفط الخام الكويتي المصدرة بحرا 101.3 مليون طن.



ومع ذلك كان الطلب العالمي في عام 2020 محدودا بسبب تأثر الشحنات بالوباء، وتمكنت الكويت طوال عام 2020 بأكمله من شحن 97.5 مليون طن فقط من النفط الخام بانخفاض 3.8% على أساس سنوي.



وبالمقارنة، فقد تراجعت صادرات المملكة العربية السعودية بنسبة 3.2% على أساس سنوي في عام 2020، وانخفضت الصادرات الروسية بنسبة 13.1% العام الماضي، ونسبة 9.2% من دول غرب إفريقيا على أساس سنوي.



صادرات العام الحالي



قالت شركة بانشيرو كوستا إن الأمور لم تتحسن كثيرا حتى الآن في 2021، ولكن على الأقل يبدو أنها في طريقها للاستقرار، ففي الأشهر التسعة الأولى من العام، انخفضت صادرات النفط الخام المنقولة بحرا من الكويت بنسبة 6.6% على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من 2020 لتصل الى 70 مليون طن، مقارنة مع 75 مليون طن في نفس الفترة من 2020، ومع 75.2 مليون طن في نفس الفترة من 2019.



وفي الربع الأول من 2021، صدرت الكويت 22.4 مليون طن، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 18.7% على أساس سنوي، مقارنة مع 27.5 مليون طن في الربع الأول من 2020، ولكنه ثابت بشكل أساسي على 22.5 مليون طن في الربع الأخير من 2020، ونحو 23.9 مليون طن في الربع الثالث من 2020.



واختتمت شركة السمسرة البحرية تحليلها بالإشارة إلى أنه في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، شحنت الكويت 22.1 مليون طن إلى البر الرئيسي للصين، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 13.5% على أساس سنوي من 19.5 مليون طن في يناير - سبتمبر 2020، وهو أيضا أكثر من 16.1 مليون طن في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2019.



وتستحوذ الصين على 31.6% من إجمالي صادرات الكويت من النفط الخام هذا العام. كما شحنت الكويت 9.8 ملايين طن إلى كوريا الجنوبية وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 29.7% على أساس سنوي من 13.9 مليون طن في نفس الفترة من عام 2020، وأقل بنسبة 38.5% عن 15.9 مليون طن في يناير - سبتمبر 2019.



أما ثالث أكبر وجهة لصادرات الكويت من النفط الخام فهي الهند التي استوردت 9.5 ملايين طن، أو 13.6% من إجمالي صادرات الكويت. وارتفعت الشحنات من الكويت إلى الهند بنسبة 30.2% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021 من 7.3 ملايين طن في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020، كما ارتفعت أيضا بنسبة 19.3% من 8 ملايين طن في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2019.