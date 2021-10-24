تابع لوس أنجليس ليكرز بدايته المخيبة ومني بخسارته الثانية تواليا عندما سقط أمام ضيفه فينيكس صنز 105-115، فيما استعاد بروكلين نتس توازنه بفوزه على مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 114-109 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA).



وسقط ليكرز للمرة الثانية تواليا على أرضه بعد الأولى أمام غولدن ستايت 114-121 في افتتاح الموسم، وانعكس ذلك على لاعبي الفريق الذي غير جلده بالكامل تقريبا بعد فشله في الاحتفاظ باللقب الموسم الماضي، حيث تشاجر نجماه أنتوني ديفيس ودوايت هوارد قبل أن يتدخل زملاؤهما على دكة البدلاء لإبعادهما عن بعض.



وقال هاوارد: «كان هناك خلاف حول إحدى الكرات، نحن متحمسون، وكبار، وقمنا بتسوية المشكلة، هذه أشياء تحدث، إنه أخي، لا توجد مشكلة بيننا، ولا أريد أن يقول أحد ان هاوارد يحاول التسبب في مشكلة، فأنا لست كذلك».