واصل متصدر الدوري الالماني بايرن ميونيخ عروضة القوية في الفترة الأخيرة، حيث عبر نظيره هوفنهايم على ملعب «آليانز آرينا» بسهولة كبيرة في انطلاق مواجهات الجولة التاسعة من «البوندسليغا» برباعية نظيفة سجلها كل من سيرجي غنابري (16)، روبرت ليفاندوفسكي (30)، شوبو موتينغ (82) وكينغسيلي كومان (87)، وبذلك رفع البايرن رصيده الى 22 نقطة، بفارق نقطة عن الوصيف بوروسيا دورتموند الفائز على أرمينيا بيلفيلد 3-1، في حين تجمد رصيد هوفنهايم عند 11 نقطة وتراجع الى المركز العاشر.



وكان البايرن قد فاز في الجولة الماضية على باير ليفركوزن في ملعبه بخماسية مقابل هدف، فيما عبر بنفيكا في دوري الأبطال برباعية نظيفة.



وغاب عن قيادة العملاق البافاري في لقاء امس مديره الفني جوليان ناغلسمان لإصابته بفيروس كورونا.



وفي لقاء ثالث رفع فرايبورغ رصيده الى 19 نقطة بالمركز الثالث بعد الفوز على فولسفبورغ 2-0 الذي توقف رصيده عند 13 نقطة بالمركز الثامن، كما فاز لايبزيغ 4-1 على متذيل الدوري بنقطة واحدة فريق غرويتر فورت 4-1 ليرفع رصيده الى 14 نقطة بالمركز الـ6.



هذا، وتقام اليوم 3 مباريات في «البوندسليغا»، حيث يستضيف كولن نظيره باير ليفركوزن، ويلعب شتوتغارت مع يونيون برلين، فيما يستقبل بوخوم نظيره اينتراخت فرانكفورت.