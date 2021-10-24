كشف المهاجم المصري محمد صلاح أول من أمس أنه أعلم فريقه ليفربول الإنجليزي بأنه يرغب في البقاء معه حتى نهاية مسيرته، إلا أن «الفرعون» أصر على أن نجاح مفاوضات تمديد عقده مع النادي «لا تعتمد علي».



وينتهي عقد صلاح الحالي مع ناديه في عام 2023 حيث يحاول ليفربول إبرام صفقة جديدة طويلة الأمد، وقال صلاح: «الأمر لا يعتمد علي، لكن إذا سألتني فأنا أحب البقاء حتى آخر يوم في مسيرتي الكروية»، مضيفا: لكن لا يمكنني قول الكثير عن ذلك، الأمر ليس بين يدي، بل يعتمد على ما يريده النادي، وفي الوقت الحالي، لا أستطيع أن أرى نفسي ألعب مع فريق آخر بمواجهة ليفربول، وهذا سيجعلني حزينا، لكن دعونا نرى ما سيحدث في المستقبل.



وأوضح الفرعون أن بحثه عن الأهداف بشكل مستمر هو ما يدفعه إلى التقدم والتميز في مسيرته الكروية، مضيفا مع شبكة سكاي سبورتس: «عندما بدأت اللعب في مصر لأول مرة، قلت إنني أريد اللعب في أوروبا، أريد أن أحظى بأفضل مسيرة لاعب مصري، هذا ما يشغل ذهني بشكل دائم، أنت هنا الآن، ماذا تريد بعد ذلك، أحاول دائما أجد شيئا مميزا يدفعني بقوة للعمل الجاد وتحقيق ما أريده».



وأضاف: «ما أسعى إليه دائما هو الخطوة التالية، لأنه بمجرد شعورك بالاسترخاء يبدأ مستواك في الهبوط، لكن بمجرد وجود هدف جديد سيدفعك للأمام، وبالنسبة لي، كل ما يهمني هو بذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق على الفوز بالمباريات والألقاب، أحب الفوز مع ليفربول، وأكره كلمة أننا مستضعفون أو شيء من هذا القبيل».



وعن أيهما أفضل هدفه في مانشستر سيتي أم واتفورد، أجاب: «السيتي، لأنهم فريق صعب ولديهم بعض المدافعين الرائعين والمميزين في العالم».



من جانبه، يعتقد الألماني يورغن كلوب أن صلاح ورونالدو لديهما نفس المستوى من الاحترافية، ويمكن لصلاح أن يلعب لفترة طويلة مثل «الدون»، مضيفا: «صلاح لديه احترافية مذهلة. إنه أول اللاعبين حضورا وغالبا آخر لاعب يخرج من المران وهو مهتم باستمرار في كل الأشياء التي يمكنه فعلها والتي يتعين عليه فعلها للحفاظ على مستواه أو تحسينه.. أعتقد أن مازال لديه المزيد ليقدمه».