«الشخص العادي يطمح فقط للنجاة، وليس للنجاح»
٭ روري فادن، في كتابه«استخدم السلالم» يؤكد أن تحقيق النجاح لا يحدث بالصدفة، بل يحتاج تدريبا.
«لا شيء أشد قسوة واستغلالا من صناعة السينما بهوليوود سوى صناعة الموسيقى الأميركية»
٭ روبرت غرين، الكاتب الأميركي الشهير، متحدثا عن تجاربه لفهم قوانين القوة والسيادة.
«لا يغلق حاسوبه الشخصي أبدا»
٭ تيفاني كوبان، متحدثة عن أسوأ خصلة تراها لدى زوجها المليونير الأميركي العصامي مارك كوبان.
«سيصعب توفير أفضل 5 ألعاب للأطفال»
٭ جاي فورمان، رئيس شركة أميركية لتصنيع ألعاب الأطفال، يحذر أولياء الأمور من صعوبة توافر الألعاب بحلول موسم الأعياد القريب.