أعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن ترحيب الكويت في البيان الذي أصدره مجلس الأمن والذي ندد بهجمات ميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة ومنشآتها المدنية.



وأوضحت الوزارة أن هذا البيان يؤكد استشعار المجلس للتهديد الذي تمثله الممارسات الحوثية على أمن واستقرار المنطقة ودولها وتضاعف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق، كما يؤكد البيان الأهمية التي يوليها المجلس لأزمة اليمن وضرورة الوصول إلى حل سياسي لها ويدفع ميليشيا الحوثي إلى التفاعل الإيجابي مع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي ومنها جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة الحثيثة ومبادراتها في سبيل الوصول إلى الحل السياسي الشامل والمنشود للأزمة اليمنية.



واختتمت الوزارة بيانها بالإعراب عن خالص الشكر ‏للدول الأعضاء في مجلس الأمن لاضطلاعهم بمسؤولياتهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين ودعمهم لإنهاء الأزمة اليمنية.