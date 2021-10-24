اختتمت الجمعة منافسات بطولة «كار بارك درفت» التي نظمها نادي باسل السالم الصباح لسباق السيارات والدراجات النارية بتتويج الفائزين، إذ قال مدير عام النادي سيف المطيري في ختام البطولة التي استمرت يوما واحدا إن المنافسات شهدت مشاركة 30 متسابقا ولأول مرة مشاركة العنصر النسائي، مشيرا إلى أن نتائج البطولة أسفرت عن تتويج المتسابق حمد الهاجري بالمركز الأول في منافسات فئة «برو» في حين جاء المتسابق علي مخصيد ثانيا وفيصل الشويعي ثالثا.



وأوضح أن المتسابق مازن ياسر أحرز المركز الأول في منافسات فئة «ستوك» تلاه ضاري سليمان ثم المتسابق خالد رحيم الذي حل ثالثا فيما توجت المتسابقة ريم الزعابي بالمركز الأول في منافسات السيدات تلتها شهد صادق ثانيا وأسيل عياش ثالثة.



وأكد أن النتائج جاءت مواكبة للتوقعات، حيث تمكن النادي خلالها من تسليط الضوء بصورة أكبر على سباقات (درفت) كما أن البطولة خرجت بمستوى احترافي، معربا عن شكره لدور الهيئة العامة للرياضة ودعمها للبطولة من منطلق حرصها على الرياضة ودعم مثل هذه البطولات والاهتمام بالشباب الكويتي الطموح.