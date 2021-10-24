القاهرة - سامي عبدالفتاح



تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابات رسمية من الاتحاد الدولي للعبة بتحديد يومي 11 و14 نوفمبر موعدا نهائيا لمباراتي «الفراعنة» في الجولتين الخامسة والسادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 أمام منتخبا أنغولا والغابون، حيث يتصدر منتخب مصر المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط ويحتاج إلى 3 نقاط فقط لضمان تصدر المجموعة قبل خوض المرحلة الأخيرة من التصفيات.



إلى ذلك، جدد الزمالك وبرباعية نظيفة فوزه السابق على توسكر الكيني، وذلك في إياب دور الـ 32 لدوري الأبطال حيث فاز ذهابا في نيروبي 1-0، ليصعد «الفارس الأبيض» إلى دور المجموعات، بينما تحول توسكر إلى الكونفيدرالية الأفريقية ليشارك في دور الـ 32 الثاني.



سجل أهداف الزمالك يوسف إبراهيم أوباما (11)، ثم التونسي سيف الدين الجزيري (19)، فيما أحرز المغربي أشرف بن شرقي الهدف الثالث (72)، وعاد أوباما ليسجل مجددا (74).



وبعد الفوز الكبير، قال الفرنسي باتريس كارتيرون، إن التأهل لدور المجموعات مستحق، مشددا على أن أداء اللاعبين كان أفضل من لقاء الذهاب، بسبب تخلص اللاعبين الدوليين من حالة الإجهاد التي كانوا عليها قبل لقاء الذهاب.



وفي الأهلي، أغلق مساء أمس الأول، باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة الجديد في جمعيته العمومية في 26 نوفمبر بتقدم 21 مرشحا على رأسهم رئيس الأهلي الحالي محمود الخطيب، وينافسه مرشح واحد، هو خالد سليمان الذي يعمل محاميا، ولم يسبق له أن دخل مجلس الأهلي في أي منصب سابق.



وعلى منصب نائب الرئيس، لم يتقدم سوى النائب الحالي العامري فاروق، ما يعني فوزه بنفس المنصب بالتزكية، وهو ضمن قائمة الخطيب.



وعلى منصب أمين الصندوق، ترشح اثنين من المجلس الحالي، الأول هو خالد مرتجى ضمن قائمة الخطيب، والثاني خالد الدرندلي أمين الصندوق الحالي الذي خرج من قائمة الخطيب.



وفي سباق فوق السن من أعضاء المجلس الحالي: طارق قنديل، محمد الدماطي، مهند مجدي، محمد سراج الدين، بالإضافة إلى محمد الجارحي (تحت السن)، ومن خارج المجلس الحالي: محمد شوقي ومحمد الغزاوي وحسام غالي وخالد عبدالقادر ومنار سعيد وأحمد نبيل ومحمد أحمد، ومن المرشحين تحت السن مي عاطف ومحمد رأفت وعمر ربيع ياسين وعبدالله ضياء، فيما خرج من السباق الانتخابي رانيا علواني وجوهر نبيل وإبراهيم الكفراوي.