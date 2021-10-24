حقق المتسابق مساعد الشمري المركز الأول في بطولة (سويحان للميل) بفئة (6 سلندر) التي تستضيفها دولة الإمارات وشارك فيها نخبة من المتسابقين من دول عدة.



كما حقق المتسابق مشاري الخالدي المركز الثالث في فئة (8 سلندر) في البطولة ذاتها بعد منافسة اتسمت بالحماس والقوة بين المشاركين.



وقال مدير عام نادي باسل سالم الصباح لسباق السيارات والدراجات سيف المطيري، ان مشاركة شباب الكويت في البطولة كانت متميزة حيث استطاعوا ان يحققوا نتائج مرضية ومواكبة للتوقعات.



وأعرب المطيري عن شكره لوزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ولقيادات الهيئة العامة للرياضة ممثلة بمديرها حمود فليطح ونائبه د.صقر الملا لما بذلوه من جهد تجاه أبنائهم منتسبي النادي.