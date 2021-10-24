أعلن الجيش الأميركي أنه قتل قياديا في تنظيم القاعدة بغارة شنتها طائرة مسيرة في سورية، بعد يومين على هجوم استهدف قاعدة عسكرية يستخدمها التحالف الدولي ضد «داعش» بقيادة الولايات المتحدة في التنف جنوب شرق سورية.



وقال جون ريغسبي المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم) في بيان، إن «غارة جوية أميركية شنت في شمال غرب سورية أسفرت عن مقتل القيادي البارز في تنظيم القاعدة عبدالحميد المطر».



ونفذت الضربة في منطقة سلوك شمالي سورية، الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة المدعومة من تركيا.



وأضاف ريغسبي أنه لم تتوافر أي معطيات على وجود «ضحايا مدنيين في أعقاب الضربة التي شنتها طائرة مسيرة (من طراز) إم كيو-9»، في إشارة إلى الطائرة المعروفة باسم «ريبر».



ولم يذكر المتحدث ما إذا كانت الضربة جاءت ردا على هجوم الأربعاء على قاعدة التنف قرب الحدود مع العراق والأردن.



وقال ريغسبي إن «القاعدة لاتزال تشكل تهديدا للولايات المتحدة وحلفائنا». وأضاف أن التنظيم «يستخدم سورية كملاذ آمن لإعادة تشكيل نفسه والتنسيق مع فروع خارجية والتخطيط لعمليات في الخارج».



وأكد أن «القضاء على هذا القيادي البارز في القاعدة سيؤثر على قدرة التنظيم الإرهابي على التخطيط وشن هجمات ضد مواطنين أميركيين و(ضد) شركائنا ومدنيين أبرياء».