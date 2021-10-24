مفرح الشمري

انتقل الى رحمة الله المطرب الشعبي القدير ولاعب نادي اليرموك سابقا إسماعيل كرم «بوطلال» في احد المستشفات بالمملكة الاردنية الهاشمية بعد صراع مع المرض

الراحل اسماعيل كرم كان يتعالج منذ شهر اغسطس في احد مستشفيات الأردن بعد ان تعرض لعدة جلطات في الراس بالاضافة الى اصابته بمرض السرطان .

الراحل " بوطلال" دخل الساحة الغنائية منذ الستينيات وهو من المطربين الأوائل الذين تغنوا باللون الشعبي وتمسك به ، وما يميزه نطقه للمفردة الكويتية الصحيحة بالإضافة الى انه يتقن الغناء بلهجات كثيرة بطريقة جميلة ومحببة للجميع..

"الانباء" تتقدم باحر التعازي والمواساة لاسرة الفقيد سائلة الله ان يرحمه ويغفرله ويدخله فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان .