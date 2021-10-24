قال سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد اليوم الاحد، ان مبادرتي (السعودية الخضراء) و(الشرق الاوسط الاخضر) تؤكدان السعي الحثيث للمملكة في مكافحة التغير المناخي.

وشدد السفير الشيخ علي الخالد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على ان اقامة السعودية (منتدى مبادرة السعودية الخضراء) و(قمة الشباب الأخضر) و(قمة مبادرة الشرق الاوسط الأخضر) وجمعها عددا من قادة العالم والخبراء الدوليين والمختصين وكذلك الشباب في هذه المحافل الثلاثة يدل على اهتمامها البالغ بهذا الجانب وإصرارها على استدامة العمل بها واستمرارية نتائجها.

واكد اهتمام الكويت الكبير بهذه القمة وحرصها على المشاركة فيها بتمثيل على مستوى عال يتمثل بحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وأشار الى ان طبيعة البيئة والمناخ الصحراوي والجاف في منطقة الشرق الاوسط بشكل عام تعتبر تحديا كبيرا معربا عن الثقة الكبيرة في ان قيادة السعودية لهذه المبادرات ستتغلب على كل التحديات وتحقق النتائج المرجوة في الحفاظ على البيئة وتحسينها وزيادة الرقعة الخضراء بمنطقة الشرق الاوسط.

واستضافت السعودية امس السبت منتدى (مبادرة السعودية الخضراء) وستستضيف اليوم (قمة الشباب الأخضر) فيما سيجتمع عدد من القادة والمسؤولين الكبار في العالم غدا الاثنين في (قمة الشرق الاوسط الأخضر) بالعاصمة (الرياض).