أسامة أبو السعود

ناشد نائب رئيس نقابة العاملين بشركة ايكويت للبتروكيماويات طارق الفارس، سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، بالتدخل العاجل لحل ازمة الغاء دعم العمالة عن الشباب الكويتي العاملين بالقطاع الخاص بسبب التجنيد في الخدمة الوطنية .

واعتبر الفارس في تصريح صحافي، ان هذا القرار من جانب هيئة القوى العاملة اجحاف واضح بحق الشباب الكويتي ونهج يدل على عدم تناغم الجهات الحكومية ودليل على سياسة " تطفيش " العاملين بالقطاع الخاص .

ودعا الفارس الى ضرورة صدور قرار جديد بالغاء القرار السابق بوقف دعم العمالة او استثناء العاملين بالقطاع الخاص من وقف دعم العمالة .

واوضح ان عشرات الالاف من الشباب الكويتي يعملون بالقطاع الخاص وهذا القرار شكل لهم صدمة كبيرة خاصة انهم قدموا انفسهم لخدمة وطنهم في التجنيد والتزاما بقانون الخدمة الوطنية الإلزامية ، ولا يجوز ان يكون رد الجميل لهذا الشباب هو وقف دعم العمالة عنهم .

واكد الفارس ان كثيرا من هؤلاء الشباب هم من اصحاب الاسر او مقبلون على الزواج ولديهم التزامات اسرية واجتماعية ولا يجوز قطع دعم العمالة عنهم باي حال من الاحوال .

وختم تصريحه بضرورة تحرك وزير التجارة لتغيير القرار الوزاري الصادر من هيئة القوى العاملة اضافة الى تحرك نواب الامة لبحث مطالب العاملين في القطاع الخاص حتى يصبح جاذبا بشكل اكبر لقدرات وطاقات الشباب الكويتي للمساهمة في مزيد من البناء والتنمية والازدهار لوطننا الغالي.