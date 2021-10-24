استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، بدار يمامة ظهر اليوم، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

كما استقبل سموه بدار يمامة ظهر اليوم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سموه بدار يمامة ظهر اليوم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وعضو مجلس الامة الدكتور عبيد محمد المطيري.

كما استقبل سموه بدار يمامة ظهر اليوم سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سموه بدار يمامة ظهر اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي.

كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وعضو مجلس الأمة الدكتور عبيد محمد المطيري.