أكد النجم الأسباني المعتزل تشافي هيرنانديز أن ميسي أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، ولا يمكنه مقارنته بكريستيانو رونالدو.

وقال تشافي، المدير الفني الحالي لنادي السد القطري - في تصريحات أوردتها صحيفة (ميرور) البريطانية - "ميسي يفعل أشياء أكثر بكثير مقارنة بكريستيانو رونالدو"، مضيفا " ميسي هو الأفضل في التاريخ، ونحن لا نراه بأي طريقة أخرى غير ذلك".

يذكر أن ميسي نجح في حصد الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم 6 مرات، مقابل خمس مرات لرونالدو، وهذا العام تم الإعلان عن قائمة المرشحين للكرة الذهبية، والتي شملت ميسي ورونالدو، ومحمد صلاح وروبرت ليفاندوفسكي وكريم بنزيما وجورجينيو.