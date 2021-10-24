حطمت الإثيوبية ليتيسنبت جيدي الرقم القياسي العالمي لسباق نصف ماراثون في أول مشاركة لها في هذه المسافة عبر سباق بلنسية الإسباني اليوم الأحد.

وتفوقت جيدي 23/ عاما/ بأكثر من دقيقة عن الرقم القياسي العالمي بعد أن سجلت ساعة واحدة ودقيقتين و52 ثانية.

وكان الرقم القياسي العالمي السابق مسجل بأسم الكينية روث تشيبنجيتيتش بطلة العالم بعد أن حققته في وقت سابق من العام الجاري ، لكن جيدي تفوقت على هذا الرقم بفارق دقيقة واحدة وعشر ثوان.

وقالت جيدي "سعيدة للغاية بتحطيم الرقم القياسي العالمي في أول سباق نصف ماراثون في مسيرتي".

وهذه هي المرة الثانية التي تنجح فيها جيدي في تحطيم الرقم القياسي العالمي في إسبانيا بعد أن حققت الإنجاز ذاته في سباق خمسة آلاف متر العام الماضي بتسجيلها 14 دقيقة و62ر6 ثانية.

كما تحمل جيدي الرقم القياسي العالمي لسباق عشرة آلاف متر منذ حزيران/يونيو الماضي بتسجيلها 29 دقيقة و03ر1 ثانية.

وفازت جيدي بالميدالية البرونزية لسباق عشرة آلاف متر في أولمبياد طوكيو كما فازت بالميدالية الفضية للسباق ذاته في بطولة العالم .2019

وجاءت الإثيوبية الأخرى ياليمزيرف يهولاو في المركز الثاني بتسجيلها ساعة واحدة و51ر3 دقيقة .

وفاز الكيني ابيل كيبشومبا بلقب سباق الرجال في 58 دقيقة وسبع ثوان متفوقا على مواطنيه رونيكس كيبروتو ودانييل ماتيكو.