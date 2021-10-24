قال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانتشيث إن حكومته ستعجل بالمساعدات لقطاعي الزراعة والصيد اللذين تضررا بشدة في جزيرة لا بالما حيث انهار جزء من فتحة البركان النشط فيها واستمرت الحمم المنصهرة في التدفق بعد مرور أكثر من شهر على الثوران.

وغطت الحمم قرابة 900 هكتار من الأراضي ودمرت أكثر من ألفي مبنى والكثير من أشجار الموز. واضطر أكثر من 7000 من السكان للنزوح عن ديارهم منذ بدء ثوران البركان يوم 19 سبتمبر أيلول.

وقال سانتشيث في مؤتمر صحفي خلال زيارته الخامسة للجزيرة منذ بدء الثوران "سنجري خلال اجتماع الحكومة يوم الثلاثاء المقبل تعديلا على الميزانية للإسراع بوصول الموارد الاقتصادية لكل من خطة التشغيل والمساعدات لكامل قطاعي الزراعة والصيد".

وفي أوائل أكتوبر تشرين الأول أعلن سانتشيث عن تمويل حكومي يبلغ 206 ملايين يورو (239 مليون دولار) للجزيرة لإعادة بناء البنية الأساسية وتعزيز قطاعات التشغيل والزراعة والسياحة.

وأظهرت لقطات لرويترز الحمم تجتاح عددا من المباني.