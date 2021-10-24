طالب المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، ألمانيا بتعزيز دورها على صعيد السياسة الخارجية من أجل حماية المناخ.

وفي تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر الجماينه زونتاجس تسايتونج" الألمانية، قال بيرول: "ارى أنه سيكون من الجيد للغاية أن تزيد ألمانيا من نشاطها على الصعيد الدولي من أجل خلق المزيد من الزخم في حماية المناخ ولاسيما في آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية".

وأضاف التركي بيرول:" المسألة لا تتعلق فقط بالمساعدات المالية، بل بالدبلوماسية أيضا"، وأعرب عن أمله في أن يتناول وزير الخارجية الألماني، المقبل، الحديث عن قضية حماية المناخ في اجتماعاته مع نظرائه.

ودعا بيرول الحكومة الألمانية المقبلة إلى المسارعة في توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وإغلاق محطات الطاقة النووية على نحو أسرع.

وأضاف أنه " عندما ندعو دولا نامية إلى التخلي عن استخراج الكهرباء من الفحم، ينبغي على ألمانيا أن تؤكد رسميا تخليها عن الفحم قبل 2038، واتمنى أن يحدث هذا عن قريب".

يذكر أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر وهي الأحزاب التي تتفاوض حاليا حول تشكيل ائتلاف حاكم جديد في ألمانيا، كانت أعلنت أنها تتمنى التخلي عن الفحم قبل عام 2038 لكنها لم تتفق حتى الآن على موعد جديد لهذه الخطوة.