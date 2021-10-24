بدأ المخرج المصري معتز حسام الدين تصوير أحداث مسلسله الجديد "وش تالت"، بطولة الفنانة حنان مطاوع ومحمود عبدالمغني.

وقال حسام الدين إنه بدأ تصوير المشاهد الأولى من "وش تالت" بمشاركة عدد من أبطال العمل، مضيفا أن المسلسل يتكون من 15 حلقة من تأليف محمد على، وانتاج ممدوح شاهين.

وتخوض حنان مطاوع تجربة البطولة فى "وش تالت" بعد توقف مسلسلها "ورد" الذى صورت منه عدد من المشاهد العام الماضى، وهو تأليف فتحى الجندى وإخراج شادى أبو شادى، ويشارك حنان فى بطولته نضال الشافعى، مى كساب، محمد عز، تيام مصطفى قمر، سارة الشامى، أحمد صيام، عايدة رياض وعدد آخر من الفنانين.