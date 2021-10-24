أصدر ديوان الخدمة المدنية اليوم الاحد، تعميما بشأن التكليف بالمهمات الرسمية والايفاد في الدورات التدريبية الخارجية.

وقال ديوان الخدمة المدنية في بيان صحافي، ان التعميم الذي اصدره يلغي التعميم رقم (4) لسنة 2020 على أن يراعى في جميع الأحوال الشروط والقواعد والأحكام والإجراءات الخاصة بالتكليف بالمهمات الرسمية والإيفاد في الدورات التدريبية الخارجية.

وأوضح ان ذلك يأتي بعد توجيهات مجلس الوزراء التي أصدرها في اجتماعه الذي عقد يوم الأربعاء الموافق 20 اكتوبر الماضي بتطبيق ما تبقى من أنشطة المرحلة الخامسة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية والسماح بإقامة المؤتمرات والفعاليات.

يذكر أن الديوان اصدر تعميمه رقم (4) لسنة 2020 بشأن تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بالحد من التكليف بالمهمات الرسمية والإيفاد في الدورات التدريبية الخارجية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.