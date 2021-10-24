تصدرت الهجمات الإلكترونية ضد الشركات الكبرى والمؤسسات الحكومية في إندونيسيا عناوين الصحف في الأشهر الماضية، ومع ذلك، استهدف المهاجمون أيضا الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وذكرت صحيفة "جاكرتا بوست" اليوم الأحد أن الهجمات كبدت هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة في كثير من الأحيان خسائر مدمرة في الإيرادات أو السمعة.

وأظهرت دراسة جديدة لشركة التكنولوجيا "سيسكو" أن واحدة من كل ثلاث شركات من الشركات الصغيرة والمتوسطة الإندونيسية تعرضت لهجمات إلكترونية في الأشهر الـ 12 الماضية.

ومن بين تلك الشركات التي تعرضت لهجمات إلكترونية، قال 43% إنهم خسروا ما لا يقل عن 500 ألف دولار من الإيرادات والإنفاق على التعافي، بينما قال 12% إنهم خسروا أكثر من مليون دولار.

وقالت مارينا كاكاريبو، مديرة شركة سيسكو إندونيسيا، إنه كلما طال الوقت حتى اكتشاف شركة معينة لهجوم إلكتروني ومعالجته، زاد تأثيره على الأداء التشغيلي والإيرادات لهذه الشركة.

وقال أكثر من 80% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في إندونيسيا إن الأمر يتطلب أكثر من ساعة واحدة لاكتشاف الاختراقات والتعامل معها.