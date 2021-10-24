قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم انه بمقتضى التكليف الأميري لرؤساء السلطات الثلاث باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين في قضايا عدة خلال فترات ماضية تمهيدا لاستصدار مرسوم العفو، فقد باشرنا عملنا بعقد أول اجتماع صباح اليوم لبحث موضوع التكليف بحضور رئيس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.

وأضاف في تصريح مقتضب انه تم وضع خطة عمل للانتهاء من تنفيذ التكليف السامي في أسرع وقت ممكن وتسعى اللجنة إلى رفع أول تقرير لها لصاحب السمو الأمير خلال أسبوعين من بدء دور الانعقاد المقبل، معربا عن أمله وتفاؤله بأنه لن يكون إلا الخير بإذن الله .