

ما الفوائد الثماني لـ «أحد أكثر المشروبات صحة على وجه الأرض»؟



يعد فقدان الوزن أمرا صعبا ولا يوجد حل سحري لخفضه، لكن مشروبا واحدا يمكن أن يساعدك في التخلص من الوزن الزائد.



غالبا ما يوصف الشاي الأخضر بأنه أحد أكثر أنواع الشاي صحة، وليس من الصعب معرفة السبب. وفي حين أن شرب الشاي دون إجراء أي تغييرات أخرى لن يساعدك على إنقاص الوزن، إلا أنه يحتوي على عدد من الفوائد التي يمكن أن تجعل الأمر أسهل.



ويكشف موقع «إكسبريس» الفوائد الصحية الثماني للشاي الأخضر، وفقا لخبير الشاي الذي يتمتع بخبرة تزيد على 30 عاما كيتان ديساي الذي قال: «الشاي الأخضر مصنوع من أوراق غير مؤكسدة، وهو أحد أقل أنواع الشاي معالجة. ولهذا السبب، فهو يحتوي على أكثر مضادات الأكسدة والبوليفينول النافع. ويحتوي الشاي الأخضر على أعلى تركيزات مضادات الأكسدة من أي شاي، فهو منخفض السعرات الحرارية بشكل طبيعي ويحتوي على نسبة أقل من الكافيين مقارنة بالشاي الأسود والقهوة».



وعن الفوائد الثماني لـ «أحد أكثر المشروبات صحة على وجه الأرض» فهو: يساعد في إنقاص الوزن. وقد يساعد في الحماية من أنواع معينة من السرطان، كما يمكن أن يساعد في خفض الكوليسترول (السيئ) ويساعد في مكافحة أمراض القلب والأوعية الدموية وخفض مستويات السكر في الدم ومنع مرض السكري «النوع 2»، ويساعد في وظائف المخ بما في ذلك وقت رد الفعل والمزاج والإنتاجية، كما يحمي من هشاشة العظام.

عن «إكسبريس البريطانية»

