كرم بنك الكويت المركزي بنك الخليج ومنحه جائزة البنك المتميز بالتوعية والتثقيف، تقديرا لدوره في دعم حملة لنكن على دراية. وأتى التكريم من قبل محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد يوسف الهاشل، وبحضور كل من نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت، الشيخ أحمد دعيج الصباح ونائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والاستثمارات في بنك الخليج وليد مندني، ومساعد المدير العام للاتصالات المؤسسية في بنك الخليج أحمد الأمير.



وأشاد خلال الحفل محافظ بنك الكويت المركزي بجهود بنك الخليج التوعوية المتواصلة لدعم حملة لنكن على دراية، وهي حملة توعوية بمبادرة من بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، تهدف الى تسليط الضوء على حقوق العملاء وتوعيتهم فيما يتعلق بالتعامل مع البنوك.



وحول هذا التكريم، قال مساعد المدير العام للاتصالات المؤسسية في بنك الخليج، أحمد الأمير: نشكر محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل على تقدير بنك الخليج وتكريمه بجائزة البنك المتميز بالتوعية والتثقيف لدوره في دعم حملة لنكن على دراية. ضمن حرصنا في بنك الخليج على الاستدامة المجتمعية والاقتصادية وعلى الشمول المالي، لم ندخر جهدا على مدى عام كامل من النشر والتدريب في كل المواضيع المتعلقة في الحملة والخدمات التي تقدمها البنوك للعملاء، ليبقوا دائما على دراية ويتمكنوا من إدارة أمورهم المالية والمصرفية بشكل أفضل.



وتتطرق الحملة إلى عدة مواضيع، كعملية الاقتراض والبطاقات المصرفية، والادخار والاستثمار، والتوعية بحقوق العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تتناول النصائح المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية الحسابات المصرفية، وصولا إلى توضيح آليات تقديم الشكوى وحماية حقوق العملاء، مع التعريف بمهام القطاع المصرفي ودوره في تحفيز الاقتصاد وتنميته.