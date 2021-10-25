المضف: البنك يحتفظ بمستويات جيدة لجودة الأصول.. ليؤكد كفاءة خططه الحصيفة بإدارة المخاطر

الحميضي: مستمرون في الحفاظ على مصالح مساهمينا.. وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات لعملائنا



أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتائج أعماله خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، حيث بلغت أرباح البنك 27.1 مليون دينار، وذلك بالمقارنة مع 23.1 مليون دينار أرباحا بنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة 17.1%.



وأوضح البنك في بيان صحافي، أن إجمالي الموجودات ارتفع إلى 4.48 مليارات دينار بنهاية الربع الثالث من 2021، بزيادة نسبتها 3.9% عن إجمالي موجودات نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت 4.31 مليارات دينار، فيما بلغ إجمالي موجودات البنك 4.37 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2020.



كما نما صافي محفظة التمويل وودائع العملاء إلى 3.26 مليارات دينار، و3.13 مليارات دينار على التوالي بنهاية سبتمبر 2021، وذلك بالمقارنة بـ 3.12 مليارات دينار، و2.77 مليار دينار على التوالي بنهاية الربع الثالث من 2020 بنسبة ارتفاع 4.5% في محفظة التمويل و13% في ودائع العملاء، وبلغ صافي محفظة التمويل 3.11 مليارات دينار، وودائع العملاء ما قيمته 3.01 مليارات دينار كما في نهاية ديسمبر 2020.



خطط حصيفة



وفي تعليقه على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد د.أنور المضف: «على الرغم من ازدياد حالة التفاؤل بعد عودة جزء كبير من الحياة والأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها، مازال البنك يقوم باتخاذ تدابير احترازية منها المخصصات الاحترازية بهدف الحفاظ على مستويات جيدة لجودة أصول البنك، ما يؤكد كفاءة خطط البنك الحصيفة في إدارة المخاطر وذلك بما يتفق مع توجهات بنك الكويت المركزي في هذا الصدد».



وأكد على أن هذا الأداء المالي المتميز للبنك إنما يعكس نجاح مساعيه لتعزيز تجربة عملائنا من خلال استثمار الموارد والجهود لمواصلة تحسين منتجاتنا وخدماتنا، مع التركيز على تطوير حلول مبتكرة جديدة تزيد من ثقة ورضا عملائنا.



الدروس المستفادة



أشار المضف إلى أن الوقت قد حان لقراءة الدروس المستفادة من هذه الجائحة، والتي ضاعفت من أهمية متطلبات تعزيز مرونة القطاع المالي من خلال الاستعداد الأمثل للأزمات القادمة المحتملة، كما أكدت الحاجة إلى تطوير نموذج عمل المؤسسات المالية والمصرفية، فضلا عن أهمية الحوكمة المؤسسية والاستدامة التي تمثل جزءا لا يتجزأ من تحقيق المزيد من القيمة للبنك وللقطاع المصرفي ككل، ويبقى الدرس الأهم الذي أكدته تلك الجائحة وهو إعادة تصميم التكنولوجيا لتضيف المزيد من الدعم للعملاء والموظفين، وأن التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية لم يعد اختيارا وترفا، وإنما أصبح الملاذ الآمن لاستمرارية عمل المصارف بالمرونة والسهولة المطلوبة في ظل مختلف الظروف.



وأعرب المضف عن جزيل الشكر والتقدير لمساهمي البنك وعملائه على ما قدموه من دعم ومساندة للبنك في ظل هذه الظروف الاستثنائية، كما تقدم بالشكر لبنك الكويت المركزي وكل الجهات الرقابية والصحية والأمنية، مثمنا جهود الإدارة التنفيذية، وكل العاملين بالبنك التي ساعدت البنك في إدارة تلك الأزمة والتعامل مع تبعاتها.



نجاح في إدارة الأزمة



من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية للبنك الأهلي المتحد جهاد الحميضي: «بفضل الله عادت القطاعات الاقتصادية في الكويت للعمل بصورة طبيعية إلى حد كبير، ولذا فنحن متفائلون بقدراتنا لنكون من أول المستفيدين من هذا التعافي التدريجي الذي تشهده الأزمة، وفي هذا الصدد لا يفوتني أن أثمن الجهود الكبيرة التي قامت بها الجهات المعنية بالكويت لاحتواء تداعيات هذه الأزمة، كما يسعدني أن أشير مجددا إلى النجاح الذي حققه البنك الأهلي المتحد في إدارة تداعيات الجائحة بفضل ما نتمتع من جودة أصولنا ونجاح جهودنا في التحول الرقمي وقوة البنية التكنولوجية للبنك والتي ساعدت على تلبية تطلعات شرائح العملاء المختلفة، وهو ما أكد مجددا قدرة هذا البنك العريق على مواجهة التحديات والعمل بنجاح في مختلف الظروف».



وأكدت الحميضي، بالقول: «نستمر في الحفاظ على مصالح مساهمينا، وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات لعملائنا، فضلا عن دورنا في دعم مجتمعنا من خلال مبادرتنا واسهامتنا التي تستهدف كل شرائح المجتمع وتؤكد التزام البنك بدروه المجتمعي من خلال رؤية شاملة وواضحة».



تأهيل الموظفين



وأضافت: «البنك الأهلي المتحد مستمر في تشجيع وتأهيل موظفيه وتطوير قدراتهم، في مختلف الإدارات والمستويات الإدارية، وذلك إيمانا من إدارة البنك بأن العنصر البشري هو المحور الأساسي للنجاح، وأن استثمار البنك في ثروته البشرية يعد أفضل استثمار للنهوض بالأداء والكفاءة في العمل في مختلف المجالات، لما يحققه من انعكاس مباشر على التميز في رضا العملاء وتحقيق مستوى أداء رفيع يعزز من مكانة البنك الفريدة».



واختتمت الحميضي بتقديم الشكر والامتنان لإدارة وموظفي البنك الأهلي المتحد على ما أبدوه من تعاون وإخلاص كان لهم الفضل الأكبر في نجاح البنك في تحقيق هذه المؤشرات المالية الجيدة. ونود أيضا أن نطمئن عملاءنا بجاهزية البنك ومتانة وضعه المالي.

جوائز مميزة

قالت الحميضي إن جهود البنك خلال الفترة الماضية، توجت بحصوله على العديد من الجوائز خلال هذه الفترة والتي تتضمن جائزة أفضل بنك في الخدمات المصرفية الخاصة بالكويت لعام 2021، من مجلة إنترناشيونال بيزنس، حيث جاءت هذه الجائزة تقديرا لنجاح البنك في ابتكار نموذج خدمات ناجح لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات.



كما حصد البنك جائزة أفضل رئيس تقنية المعلومات المصرفية بالكويت للعام 2021 من مجلة جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو لمدير عام تقنية المعلومات بالبنك عبدالله جراغ، وكانت هذه الجائزة بمنزلة اعتراف بقدرة البنك على توفير بنية تحتية متطورة في مجال تكنولوجيا المعلومات وبالمساهمة المتميزة له في دعم تقنية المعلومات المصرفية.



وكذلك حصل البنك على جائزة أفضل إدارة للسيولة في الكويت للعام 2021 من مجلة انترناشيونال فاينانس العالمية، وجائزة أفضل ابتكار في مجال تقنية المعلومات للأعمال بالكويت للعام2021 من مجلة انترناشيونال فاينانس العالمية. كما حصد البنك جائزة «أفضل موقع متكامل للخدمات المصرفية للشركات في الكويت لعام 2021»، من غلوبال فاينانس العالمية، وذلك بفضل خدماته المتميزة عبر الإنترنت لعملاء الشركات.