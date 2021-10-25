ذكر التقرير أن ارتفاع الدولار جعل أسعار المعادن والطاقة أقل جاذبية. بالإضافة إلى ذلك، تقلص سوق النفط نظرا لزيادة الاستهلاك بسبب نقص الفحم والغاز الطبيعي. وصرحت السعودية أن أي زيادة في إنتاج الأوپيك وحلفائها لن يكون له تأثيرات ملحوظة في السيطرة على ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي. وفي ظل اقتراب الشتاء، تشير التوقعات إلى أن الطلب اليومي سيرتفع من 500 ألف إلى 600 ألف برميل.



وتبلغ الزيادة اليومية في إنتاج الأوپيك وحلفائها 400 ألف برميل، وهو ما لن يكون كافيا لتلبية الطلب إذا جاء الشتاء في نصف الكرة الشمالي أكثر برودة من المعتاد. وطالب مستهلكو النفط الخام الرئيسيون مثل الولايات المتحدة واليابان من مصدري النفط مواجهة ارتفاع أسعار النفط، إذ ارتفعت الأسعار بنحو 65% هذا العام.