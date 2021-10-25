لا أدري ماذا أكتب فدموعي تسبق تفكيري وتعبيري! المصاب جلل والصدمة كبيرة عليّ شخصيا.



أعلم انك لن تقرئي كلماتي فقد غيبك الموت بعيدا عنا وهو حق علينا جميعا ولكنه داهمك بسرعة لم يعطنا مجالا ولا فرصة لوداعك مع الأسف.



كنت أمني النفس بعودتك الى الكويت حتى وان كنت متعبة حتى نراك ونودعك ولكن قضاء رب العالمين حل ولا راد لقضائه.



غاليتي سوف نفتقدك كثيرا، سنفتقد ابتسامتك الجميلة الهادية وسنفتقد اطلالتك الحلوة، سنفتقد تواجدك وحضورك بكل مناسبة عائلية، لا تغيبين عنها أبدا، أول الحضور دائما فقد كنت واصلة لأهلك وأقاربك كنت عفة اللسان قليلة الكلام لم أسمعك قط تأتين بسيرة احد بالسوء ابدا تمدحين الصغير قبل الكبير لا تتدخلين بما لا يعنيك لا انسى ما حييت وقفتك معي بأمور كثيرة فقد كنت حريصة على الأمر اكثر مني.



لو تدرين يا بدرية ماذا يقال فيك وماذا يكتب عنك الكل يثني عليك ويمدحك ويذكرك بالخير، فالناس لم تر الا الزين كما رأيناه وكل ما قيل وكتب أشهد ربي انه فيك فنحن شهود الله في ارضه.



اللهم كما طيبت ذكرها في ارضك طيب ذكرها بسمائك، اللهم اجعل ملائكتك تبشرها بمقعدها بالجنة واغفر لها وارحمها وتقبلها بقبول حسن واجعل الفردوس الاعلى مرقدها ومنزلها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا وارزقنا الجبر والصبر على فراقها.



طبت حية وميتة يالغالية.



نوال اللافي