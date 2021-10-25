أحمد خميس



أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية عن تشغيل خدمة الطباعة وتصوير المستندات والتصوير الفوتوغرافي وترجمة الوثائق وخدمة التراسل الإلكتروني في مختلف إدارات وزارة الداخلية الخدمية.



وأوضحت الإدارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية لإحداث نقلة نوعية في تطوير الخدمات المقدمة للجمهور وسرعة الإنجاز توفيرا للوقت والجهد، مشيرة إلى أنه تم التعاقد مع شركتين لتقديم تلك الخدمات، لافتة إلى توافر مكاتب خاصة بجميع المباني الرئيسية والإدارات الخدمية بالإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشؤون الإقامة والإدارة العامة لمراكز الخدمة لتقديم خدمات الطباعة والتصوير.