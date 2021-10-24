سلطان العبدان

تعقد "كتلة الـ 31" النيابية اجتماعا بديوان النائب فرز الديحاني حاليا للتنسيق حول انتخابات اللجان البرلمانية ومناصب المجلس استعدادا لدور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر الذي سيبدأ بعد غد الثلاثاء.

الحضور النيابي حتى الان :



1- فرز الديحاني

2- سعود أبوصليب

3- د. احمد مطيع

4-محمد الراجحي

٥- أسامة الشاهين

٦- الصيفي الصيفي

٧- مهلهل المضف

٨- مبارك العرو

٩- د. صالح المطيري

١٠- أسامة المناور

١١- مساعد العارضي

١٢- عبدالله المضف

١٣- مهند الساير

١٤- د. حمد روح الدين

١٥- د. عبدالعزيز الصقعبي



