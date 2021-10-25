القاهرة - سامي عبدالفتاح



حصلت الأنديـــــة المصرية الأربعة (الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز) على العلامة الكاملة، في سباق دور الـ32 لبطولتي أفريقيا، فتأهل الأهلي والزمالك إلى دور المجموعات في دوري الأبطال، كما تأهل المصري البورسعيدي وبيراميدز إلى دور الـ32 الإضافي في البطولة الكونفيدرالية، بعد أن شهدت جولة الإياب نجاحا كاملا للفرق الاربعة، ففي دوري الابطال، وبعد رباعية الزمالك في شباك توسكر الكيني، مساء الجمعة، كان موعد الأهلي لتحقيق سداسية مقابل هدف، في شباك الحرس الوطني بطل النيجر.



وفي البطولة الكونفيدرالية، تخطى بيراميدز المصري عقبة منافسه عزام التنزاني بنتيجة 1-0، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.



وبنفس النتيجة، تأهل المصري بقيادة التونسي معين الشعباني بالفوز على سلطات الموارد الأوغندي، وسجل هدف المباراة اللاعب إسلام عطية بالدقيقة 22 من عمر اللقاء، وكانت نتيجة لقاء الذهاب التعادل السلبي.



ومن السباق الأفريقي، إلى سباق الدوري المصري لكرة القدم (موسم 2021/2022) الذي ينطلق اليوم الاثنين بمباريات الجولة الأولى، حيث تقام 3 مباريات، تبدأ في الرابعة عصرا بتوقيت الكويت بلقاء البنك الأهلي وطلائع الجيش، يليه في السادسة والنصف لقاء سموحة والاتحاد السكندري، ثم في التاسعة مساء بتوقيت الكويت، بلقاء فيوتشر وفاركو، وهما من الصاعدين حديثا للدوري الممتاز، فيما يلعب غدا الثلاثاء الجونة مع سيراميكا وانبي مع الزمالك والمقاولون العرب مع الشرقية للدخان، وتختتم الجولة الاربعاء بلقاءات الإسماعيلي مع الأهلي وبيراميدز مع المقاصة والمحلة مع المصري.