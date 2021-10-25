بأداء متذبذب، تمكن نادي ميلان من اعتلاء صدارة الترتيب بفوز بشق الأنفس بطله الجزائري إسماعيل بن ناصر، على بولونيا المنقوص منذ الدقيقة 20،4-2، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وبعد أربعة أيام من تعرضه للهزيمة الثالثة في دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا، تمكن ميلان من الحفاظ على سلسلة من 9 مباريات خالية من الهزائم في الدوري للموسم الحالي (ثمانية انتصارات وتعادل)، وبات في الصدارة مع 25 نقطة مؤقتا. وسجل أهداف ميلان البرتغالي رافايل لياو (16)، دافيد كالابريا (35)، الجزائري إسماعيل بن ناصر (84)، والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش (89)، فيما أحزر هدفي بولونيا إبراهيموفيتش (49 خطأ في مرماه) والغامبي موسى بارو (51).



وافتتح ميلان التسجيل في الدقيقة 16 بتسديدة من لياو إثر تمريرة من إبراهيموفيتش. وزادت محنة بولونيا بطرد مدافعه الفرنسي أداما سومارو ببطاقة حمراء في الدقيقة 20.



واستغل «روسونيري» هذا النقص العددي ليضاعف النتيجة في الدقيقة 35، بتسديدة من كالابريا من مشارف منطقة الجزاء. وفي الدقيقة 49، سجل إبراهيموفيتش هدفا عكسيا من ركنية في مرمى فريقه، فمهد لتعادل بولونيا الذي أدركه في الدقيقة (51). لكن الحظ عاند البولونيين، وبتدخل عنيف ثان كان الطرد هذه المرة لروبرتو سوريانو بسبب تدخل على توريه (58). وزج ستيفانو بيولي بالمهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو، لكن تنفس الصعداء جاء عن طريق بن ناصر بتسديدة جميلة من مشارف منطقة الجزاء سكنت أسفل الزاوية اليسرى (84)، قبل أن يصنع الجزائري نفسه الهدف الرابع لإبراهيموفيتش الذي كفر عن هدفه العكسي (89).



فيرونا يقسو على لاتسيو



إلى ذلك، تقدم فيورنتينا للمركز السادس بفضل الفوز على ضيفه كالياري 3-0 رافعا رصيده إلى 15 نقطة بينما توقف رصيد كالياري عند 6 نقاط في المركز قبل الأخير.



أما الأرجنتيني جيوفاني سيميوني مهاجم فيرونا فانفجر في وجه لاتسيو مسجلا (سوبر هاتريك) لفريقه مقابل هدف شرفي لشيرو إيموبيلي، وبذلك رفع فيرونا رصيده إلى 11 نقطة في المركز الـ 11 فيما توقف رصيد لاتسيو عند 14 نقطة في المركز الثامن.



فيما خطف أودينيزي التعادل 1-1 من مضيفه أتالانتا في الوقت بدل الضائع من اللقاء الذي شهد في لحظاته الأخيرة طرد مدرب أتالانتا جيان بييرو جاسبريني لتجاوزه تجاه الحكم، وبذلك رفع أتالانتا رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس مقابل 10 نقاط لأودينيزي في المركز الـ 14.