أكد عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية لدعم الاختراع والابتكار المخترع سليمان الخطاف، أن العودة إلى الحياة الطبيعية بعد 20 شهرا من الظروف الاستثنائية وتغير نمط الحياة بسبب أزمة «كورونا»، تستلزم وعي مجتمعي لأهمية الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية.



وأشار في تصريح له الى أن الجمعية تركز في الدرجة على دعم الابتكارات التي توفر بيئة آمنة صحيا وبيئيا لجميع فئات المجتمع، وقد تركزت معظم اختراعات وابتكارات أعضاء الجمعية على توفير أدوات وأجهزة وآلات تراعي حاجة المجتمع وتساعد على تجنيب العديد من فئات المجتمع المخاطر.



ولفت الخطاف إلى أن مشاركات الجمعية خلال الجائحة لم تقتصر على الجانب العلمي وإنما ساهم أعضاؤها في الفرق التطوعية، فضلا عن وجود أعضاء ضمن الكوادر الطبية في الصفوف الأمامية، داعيا جميع مؤسسات الدولة إلى الاستفادة من قدرات وخبرات المخترعين الكويتيين في مختلف المجالات.



وقال إن الجمعية ستطلق خلال المرحلة المقبلة العديد من المبادرات التي تهدف إلى تنمية ثقافة الإبداع والاختراع ورعاية المواهب الواعدة في المؤسسات التعليمية المختلفة، فضلا عن ورشات العمل والندوات.