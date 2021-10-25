أكد أمين سر نقابة العاملين في مجال تكنولوجيا التعليم بالقطاعين الحكومي والخاص سعد الأحمري أن النقابة وحرصا منها على القيام بدورها التام في العملية التعليمية من خلال الوظائف التربوية المساندة سبق لها أن أرسلت كتبا عدة إلى وزارة التربية تتعلق بهذا الشأن.



وأثنى الأحمري على تعاون وزارة التربية في التعامل مع نقابة تكنولوجيا التعليم، داعيا إلى بحث الكتب التي أرسلتها النقابة إلى الوزارة لما فيه الصالح العام، قائلا: «سبق أن تقدمنا إلى وكيل الوزارة باقتراح لتشكيل لجنة لدراسة تدني مستوى التعليم على أن تتكون تلك اللجنة من مؤسسات المجتمع المدني من نقابات وجمعيات النفع العام، كما راسلنا الوزارة بكتاب رسمي لتوضيح رؤية النقابة لتنمية قطاع التقنيات التربوية، وطالبنا في كتاب آخر برفع البصمة عن موجهي التقنيات ممن بلغ نصابهم 50 مدرسة».



وتابع: قدمنا إلى الوزارة مقترح النقابة بشأن الهيكل التنظيمي، كما طرحنا رأينا الفني حول الطاقة الاستيعابية للمدارس، كما خاطبت النقابة الوكيل المساعد للتنمية التربوية فيصل المقصيد في سبتمبر من العام 2018 بضرورة الاستعجال بتشكيل لجنة لمقابلة الموجهين، مشيرا إلى أن النقابة قدمت كذلك رؤيتها حول فتح مراكز مصادر التعلم لدى مدارس وزارة التربية، وذلك في يوليو من العام 2018.



وطالب الأحمري بضرورة الاستعجال في تسكين الوظائف الإشرافية لوظيفة موجه أول وموجه عام تقنيات تربوية، وذلك وفقا للهيكل التنظيمي للمهنة ورؤية النقابة المقدمة لوزارة التربية، مما يؤثر في سير العمل وتطوير المهنة. وشدد الأحمري على أهمية التعاون المشترك بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني التي تعتبر شريكا دائما في تنمية وتطوير العملية التعليمية.