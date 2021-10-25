أحمد الأمير: ضمن حرصنا على الاستدامة والشمول المالي نواصل جهودنا في النشر والتدريب في كل المواضيع المتعلقة بالحملة

كرّم بنك الكويت المركزي بنك الخليج ومنحه جائزة البنك المتميز بالتوعية والتثقيف، تقديرا لدوره في دعم حملة لنكن على دراية. وأتى التكريم من قبل محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد يوسف الهاشل، وبحضور كل من نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت، الشيخ أحمد دعيج الصباح ونائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والاستثمارات في بنك الخليج وليد مندني، ومساعد المدير العام للاتصالات المؤسسية في بنك الخليج أحمد الأمير.



وأشاد خلال الحفل محافظ بنك الكويت المركزي بجهود بنك الخليج التوعوية المتواصلة لدعم حملة لنكن على دراية، وهي حملة توعوية بمبادرة من بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، تهدف إلى تسليط الضوء على حقوق العملاء وتوعيتهم فيما يتعلق بالتعامل مع البنوك.



وحول هذا التكريم، قال مساعد المدير العام للاتصالات المؤسسية في بنك الخليج، أحمد الأمير: نشكر محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل على تقدير بنك الخليج وتكريمه بجائزة البنك المتميز بالتوعية والتثقيف لدوره في دعم حملة لنكن على دراية. ضمن حرصنا في بنك الخليج على الاستدامة المجتمعية والاقتصادية وعلى الشمول المالي، لم ندخر جهدا على مدى عام كامل من النشر والتدريب في كل المواضيع المتعلقة في الحملة والخدمات التي تقدمها البنوك للعملاء، ليبقوا دائما على دراية ويتمكنوا من إدارة أمورهم المالية والمصرفية بشكل أفضل.



وتتطرق الحملة إلى عدة مواضيع، كعملية الاقتراض والبطاقات المصرفية، والادخار والاستثمار، والتوعية بحقوق العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تتناول النصائح المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية الحسابات المصرفية، وصولا إلى توضيح آليات تقديم الشكوى وحماية حقوق العملاء، مع التعريف بمهام القطاع المصرفي ودوره في تحفيز الاقتصاد وتنميته.



تتمثل رؤية بنك الخليج في أن يكون البنك الرائد في الكويت. يشرك البنك موظفيه في العمل في بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء ممتازة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. بفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة، يتمكن بنك الخليج من منح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية بسيطة وسلسة. ويلتزم بنك الخليج بدعم الاستدامة على المستوى المجتمعي، المستوى الاقتصادي، والمستوى البيئي، في مبادرات يتم اختيارها وتحديدها استراتيجيا بما يعود بالنفع على البنك بشكل خاص، وعلى البلاد بشكل عام. ويدعم بنك الخليج رؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، ويعمل مع الجهات المختلفة لتحقيقها على أرض الواقع.