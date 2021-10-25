قال تقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست»، إنه في أحدث التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي بعنوان آفاق الاقتصاد الإقليمي - الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، تم تسليط الأضواء على تباين مستويات الانتعاش الاقتصادي نتيجة لجائحة كوفيد-19 واختلاف وتيرة طرح برامج اللقاحات في كل أنحاء المنطقة.



وعلى الرغم من الإقرار بإحراز مستويات جيدة من التقدم منذ بداية العام 2021، إلا أن صندوق النقد الدولي سلط الضوء على التحديات الجديدة التي تواجه المنطقة، وكانت لزيادة حالات الإصابة مؤخرا نتيجة لتفشي السلالة المتحورة الجديدة في المنطقة تأثيرات متفاوتة من حيث معدلات العدوى والوفيات اعتمادا على نسب التطعيم.



وقد تفاقم الوضع على خلفية بروز عدد من التحديات مثل ارتفاع معدلات التضخم بسبب نقص الإمدادات وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وأدى ذلك إلى تقليص حيز السياسة النقدية لبعض الاقتصادات بالإضافة إلى حيز السياسة المالية المحدود.



ويواجه قطاع الشركات أيضا العديد من الضغوط من حيث ارتفاع مستويات الدين وصعوبة أوضاع أسواق العمل، إلا انه من المتوقع أن تؤدي آمال تحسين وتيرة برامج اللقاحات في تعزيز معدلات النمو في العام 2022.



الناتج المحلي بالشرق الأوسط



من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 4.1% في العام 2021 بما يتسق مع التوقعات السابقة لصندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أيضا أن يصل النمو في العام 2022 إلى 4.1%، بارتفاع 40 نقطة أساس مقارنة بالتوقعات السابقة.



وشهدت توقعات نمو دول مجلس التعاون الخليجي مراجعة هبوطية بمقدار 20 نقطة أساس للعام 2021 ليصل معدل النمو إلى 2.5%، إلا انه من المتوقع أن يؤدي تسارع وتيرة التعافي في العام 2022 إلى تعزيز معدل النمو إلى 4.2%، إي بزيادة 40 نقطة أساس عن التوقعات السابقة.



وجاءت المراجعة الهبوطية للعام 2021 بصفة رئيسية على خلفية خفض توقعات الناتج المحلي الإجمالي النفطي للمنطقة بمقدار 130 نقطة أساس لتصل إلى معدل نمو هامشي بنسبة 0.3%، في حين تم رفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمقدار 30 نقطة أساس إلى 3.8%.



حركة التجارة



على صعيد حجم التجارة، ذكر التقرير أن تجارة البضائع قد تعافت إلى مستويات ما قبل الجائحة، إلا أن قطاع الخدمات لم يتعاف بعد كما يتضح من الطلب على الفنادق الذي تحسن أداؤه، إلا أنه لم يشهد انتعاشا كاملا بعد.



ومن المتوقع أن تشهد صادرات السلع والخدمات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انتعاشا حادا هذا العام بنمو قدره 31.7%، لكنها ستكون أقل بقليل من المستويات المسجلة في العام 2019، إذ بلغت 1.24 تريليون دولار، مقابل 1.29 تريليون دولار أميركي في 2019، و940.7 مليار دولار في العام 2020.



وفي عام 2022، من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 7.8%، ما يدفع الصادرات لتخطي مستويات ما قبل الجائحة عند 1.34 تريليون دولار، ومن المتوقع أيضا أن تشهد الواردات نموا مشابها هذا العام والعام المقبل بنسبة 12.7% و7.5% على التوالي.



الناتج النفطي



تم تداول أسعار النفط مؤخرا عند أعلى مستوياتها المسجلة في 7 سنوات، إذ تجاوز سعر مزيج خام برنت 85 دولارا للبرميل بفضل تزايد الطلب العالمي إلى جانب الإمدادات المحدودة من جانب الأوپيك وحلفائها والولايات المتحدة.



وبالإضافة إلى ذلك، أدى الارتفاع القياسي لأسعار الغاز الطبيعي في بعض الأسواق الرئيسية في أوروبا إلى جانب نقص الفحم لتوليد الكهرباء إلى إجبار شركات الكهرباء على البحث عن بدائل أخرى لتزويد المحطات بالوقود. وكان زيت الديزل من تلك البدائل، وارتفع الطلب عليه مؤخرا، وهو الأمر الذي ساهم في دعم زيادة أسعار النفط عالميا.



إلا انه على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي بمقدار 130 نقطة أساس للعام 2021 إلى 0.3% ورفع توقعات النمو للعام 2022 بمقدار 110 نقاط أساس. وأشارت المراجعات إلى تأجيل زيادة حصص إنتاج مجموعة الأوپيك إلى العام المقبل.



وانعكس ذلك بوضوح أيضا على خفض توقعات إنتاج النفط لدول مجلس التعاون الخليجي من 16.29 مليون برميل يوميا في التوقعات السابقة إلى 15.97 مليون برميل يوميا وفقا لتوقعات أكتوبر 2021.



التعادل بالموازنات الخليجية



شهد سوق المشاريع في دول مجلس التعاون تراجعا حادا مقارنة بنهاية العام الماضي على خلفية استكمال المشاريع بصفة رئيسية، من جهة أخرى، يرتكز إسناد المشاريع الجديدة بصفة رئيسية في السعودية، وفقا للبيانات الصادرة عن مجلة ميد، بينما شهدت معظم دول الخليج الأخرى انخفاضا في وتيرة إسناد المشاريع الجديدة.



إلا أن الحكومات تواصل لعب دور نشط في سوق المشاريع، ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار التعادل النفطي في معظم الموازنات الخليجية على الرغم من تزايد المشاركة النشطة من قبل القطاع الخاص في هيئة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



ومن المتوقع أن تشهد موازنات الكويت وعمان فقط تراجع سعر التعادلي النفطي هذا العام مقارنة بالتقديرات السابقة، بينما تم رفع التوقعات لباقي دول مجلس التعاون الخليجي. ويقارب التغيير الذي طرأ على التوقعات تقريبا ذلك الذي حدث في العام 2021 مع ارتفاع أسعار التعادل النفطي بصفة عامة، باستثناء عمان.



إلا أن الزيادة الأخيرة التي شهدتها أسعار النفط توفر دعما هائلا على الجبهة المالية. وفي ظل الارتفاع الأخير لأسعار النفط التي بلغت حوالي 85 دولارا للبرميل، تعتبر البحرين هي الدولة الوحيدة التي تتضمن ميزانيتها سعر تعادل نفطي أعلى من سعر النفط الحالي، إذ بلغ 105 دولارات للبرميل.