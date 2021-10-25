شاركت الكويت أمس في الاجتماع الـ63 للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون، حيث ترأست وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي الجانب الكويتي المشارك في الاجتماع، وذلك عبر الاتصال المرئي، تحضيرا للاجتماع الـ114 للجنة التعاون المالي والاقتصادي، والذي سيعقد يومي 7 و8 نوفمبر 2021 في مملكة البحرين الشقيقة.



وقالت وزارة المالية في بيان صحافي إنه تم خلال الاجتماع مناقشة محضر الاجتماع الـ77 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ومحضر الاجتماع التاسع للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس، ومحضر الاجتماع الـ32 للجنة السوق الخليجية المشتركة، ومحضر الاجتماعين الأول والثاني للفريق المصغر من وزارات المالية لبحث مبادرات مجموعة العشرين G20 في المسار المالي.



كما تم خلال الاجتماع مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن توصيات هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ومذكرة الأمانة العامة بشأن مقترح السعودية لتعديل الاتفاقية الاقتصادية حول فتح التحقيقات وفرض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية في التجارة البينية لدول المجلس، ومذكرة الأمانة العامة بشأن متابعة تحصيل وفرض رسوم مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.



يذكر أنه تم الاتفاق في هذا الاجتماع من قبل وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مجمل المواضيع، وذلك تماشيا مع توجيهات قادة دول المجلس والمتمثلة في زيادة التنسيق والتعاون وتوثيق الروابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين ولاسيما في الجوانب الاقتصادية.