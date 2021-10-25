بداح العنزي

وافق المجلس البلدي في جلسته العادية برئاسة أسامه العتيبي على تخصيص قطعة أرض بمساحة مليون متر 2 بمنطقة الصبيه بصفة مؤقتة لصالح الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة منطقة الصبية لاستقطاب العربات المتنقلة وانشاء سينما السيارات من خلال اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمدة 5 سنوات بدءا من الاول من نوفمبر المقبل.

وقد اشترط القرار الالتزام بما يلي :

1- يتم اعتماد الأنشطة الترفيهية والرياضية والاستثمارية والتجارية من قبل الجهة المشرفة ، بالتنسيق مع إدارة المخطط الهيكلي .

2- التنسيق مع جهاز تطوير مدينة الحرير وبوبيان والجزر الخمس .

3- تفويض الإدارة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساحته في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواعي تنظيمية أو فنية

4- التنسيق مع وزارات الخدمات قبل البدء باستغلال الموقع

5- الرجوع للمجلس البلدي في حال طلب التعديل